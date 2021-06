In unserer Wochenendkolumne geht es um die anhaltenden Debatten rund um den Haushalt der Stadt Kaiserslautern und um ein Ereignis, das erst 2023 an den Himmel kommen wird.

Haushaltdebatte: Die Sache mit dem Gordischen Knoten

Kennen Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Geschichte mit dem Gordischen Knoten? Der Legende nach soll Alexander der Große jenen scheinbar unlösbaren Knoten mit einem Schwerthieb durchtrennt haben. Was das mit Kaiserslautern zu tun hat? Nun, schauen wir einfach mal auf die anhaltende Haushaltsdebatte. Die Situation scheint mindestens so festgezurrt zu sein wie der legendäre Knoten es war. Und nirgendwo weit und breit ist ein antiker Held a la Alexander der Große, der ein Schwert dabei hat, um das Problem – denn das will die Legende ja sagen – unkonventionell und flink zu lösen. Sicher: Es gibt leichtere Themen als das kommunale Haushaltsrecht. Richtig tief in eine (sachliche!) Debatte einsteigen können da die wenigsten. Details hin, rechtliche Hürden her: In Sachen Außenwirkung ist das Ringen um eine Lösung, wie es sich derzeit darstellt, eine Katastrophe. Die Koalition im Stadtrat und Oberbürgermeister Klaus Weichel - Besucher des Stadtrats haben da in der Vergangenheit schon immer Dissonanzen erkennen können – liefern sich täglich einen Schlagabtausch. Da werden Drohkulissen aufgebaut, von der Schließung des Zoos, bis zum Dichtmachen der Gartenschau war in den vergangenen Wochen schon alles dabei. Die Koalition will den rheinland-pfälzischen Innenminister in die Stadtratssitzung zitieren. Ein Ende des Streits ist nicht abzusehen. Und eine kreative Lösung auch nicht. Und den Gordischen Knoten händisch lösen? Mühsam alle einzelnen Fäden aufdröseln? Nun, das wird eine langwierige, eine schwierige Aufgabe. Und Zeit ist etwas, was im Moment – Stichwort Zoo, der womöglich schließen muss – gerade ebenso knapp bemessen zu sein scheint wie die Mittel im städtischen Haushalt. Also doch die Schwert-Lösung? Aber wer soll die Klinge führen? Es bleibt spannend.

Haushaltsdebatte II: Wo ist der Strang, an dem alle ziehen?

Um noch ein bisschen in Bildern zu sprechen. Säbelrasseln (die Waffe hätte schon mal eine Klinge!) gehört ja zum politischen Geschäft dazu. Auch in der Kommunalpolitik, auch in Kaiserslautern. So richtig weiter beim Knotendurchschlagen hilft das Rasseln mit einer Hiebwaffe dann aber doch nicht. Also dann doch lieber an einem Strang ziehen? Ebenfalls ein Bild, das allzu oft in der Politik bemüht wird. Im Falle eines Knotens gibt es ja schon mal zwei Enden. Wenn also am gleichen Strang gezogen würde, müsste schon mal klar sein, dass nicht an den beiden entgegen gesetzten Enden gerissen wird. Denn so bleibt der Knoten so, wie er im Moment ist: ungelöst. Er zieht sich, wenn überhaupt, nur noch fester zu.

Special Olympics: Schon jetzt mit dem Sparen anfangen

Der Inklusionsbeirat hat sich diese Woche einstimmig – bei einer Enthaltung – dafür ausgesprochen, in zwei Jahren Gastgeberstadt sein zu wollen bei den in Berlin stattfindenden Special Olympics sein zu wollen. Nun ist ja Berlin geschätzte 800 Kilometer weit weg von Kaiserslautern. Wie geht das also zusammen? Gastgeberstadt heißt in diesem Falle nicht, dass sportliche Wettkämpfe in der Barbarossastadt stattfinden, es heißt vielmehr, dass Kaiserslautern drei Tage lang einige Teilnehmer der Spiele beherbergen soll und zeigen darf, was für eine tolle Stadt und was für eine tolle Region das hier ist. Eine Chance, die sich die Stadt nicht entgehen lassen sollte. Allerdings kostet so was Geld. Womit wir wieder beim Haushalt und den fehlenden Mitteln sind. Aber: 25.000 Euro sind eine überschaubare Summe. Wenn man jetzt schon mit dem Sparen anfängt, dürfte in zwei Jahren das Geld da sein. Bestimmt.