In seiner neuen Kolumne „Nachspielzeit“ beschäftigt sich Peter Knick mit zwei Vereinen, die durch ihre Auftritte verwundern.

TSG Trippstadt: Italienische Auftritte

Bei der TSG Trippstadt liebt man es zurzeit italienisch. Was ist nur mit dieser vor Offensivkraft nur so strotzenden Truppe los? Ihre jüngsten beiden Auftritte in der Fußball-Landesliga West hatten etwas von Catenaccio mit einem dafür typischen Ergebnis: Das Team von Trainer Simon Henrich gewann beide Spiele jeweils mit 1:0 – ganz im Stil des italienischen Minimalismus. „Ja, das ist ungewohnt, wir sind ja für einen anderen Fußball bekannt“, sagt Henrich und erklärt den Stilwandel mit dem ernüchternden Start aus der Winterpause mit drei Niederlagen in Folge.

Das Sonderbare dabei war, dass die TSG spielerisch jedes Mal eine ansprechende Leistung zeigte, das Resultat am Ende aber nicht dazu passte. „Ich konnte meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagt der Coach und hadert mit dem Spielglück. Henrich wollte nicht abwarten, bis es die launische Fortuna mit seiner Mannschaft wieder besser meinte, und nahm daher „einige Umstellungen“ vor. Und siehe da: Die Ergebnisse stimmten wieder.

Nach dem Sieg über Hackenheim ließ die TSG am vergangenen Wochenende das nächste 1:0 beim FC Schmittweiler-Callbach folgen. Den entscheidenden Treffer erzielte mit Max Lauhoff ein Stürmer, der schon seit Jahren bei der TSG Trippstadt für Tore steht. Nach Norman Riedls Zuspiel erkannte der Goalgetter, dass der gegnerische Keeper weit vor seinem Tor steht, und zog einfach aus 35 Metern ab. Im hohen Bogen flog der Ball über den verdutzten Schlussmann und landete im Netz. „Ein typisches Lauhoff-Tor“, bemerkt Henrich zu diesem überaus sehenswerten und wichtigen Treffer. So ging sein Team mit einer 1:0-Führung in die Pause. In der zweiten Hälfte drängte das Heimteam auf den Ausgleich. Ohne Erfolg. „Wir haben alles wegverteidigt“, lobt der Coach seine Mannschaft, die am Samstag bei den Sportfreunden Bundenthal antritt. Wird sie da die Serie fortsetzen? „Ich hätte nichts dagegen“, erklärt Simon Henrich, der offensichtlich Gefallen an den italienischen Auftritten gefunden hat.

TSG Kaiserslautern: Deutlich unterbewertet

Die TSG Kaiserslautern gibt in dieser Saison Rätsel auf. Warum muss sich die junge und spielstarke Truppe in der Bezirksliga überhaupt mit dem Thema Klassenverbleib beschäftigen? Für nicht wenige ist sie auf Rang 13 deutlich unterbewertet. In der Winterpause gab es im Buchenloch einen Trainerwechsel: Noah Schilling trat von seinem Amt zurück und Dominik Oemcke an seine Stelle. Oemcke ist ein Mann mit vielen Talenten. Eigentlich sah seine Zukunftsplanung anders aus. Nach langer Verletzungspause wollte er als Spieler zurück in die erste Mannschaft. Da er aber TSGler durch und durch ist und schon bewiesen hat, dass er auch Trainer kann, sprang er in die Bresche. Ein zeitlich begrenztes Engagement. „Zum Sommer wird die TSG einen neuen Trainer präsentieren“, sagt Oemcke, er wolle dann wieder „in die zweite Reihe“ zurücktreten.

Bis es so weit ist, will er alles geben, damit die Buchenlocher die für den Klassenverbleib nötigen Punkte sammeln. Big Points holte Dominik Oemcke mit seiner Elf am vergangenen Samstag beim ebenfalls gegen den Abstieg kämpfenden SV Mackenbach. „Spielerisch können wir mit jedem Gegner in der Liga mithalten, wir stehen uns aber immer wieder selbst im Weg“, beschreibt Oemcke die Stärken und Schwächen seiner Mannschaft. Gegen Mackenbach gingen die Lauterer mit 2:0 in Führung, sahen wie die sicheren Sieger aus. Doch als der Mackenbacher Spielertrainer Heiko Batista Meier den Anschlusstreffer erzielte, verloren die Buchenlocher die Ruhe und Spielkontrolle. Nach dem 2:2 drohte sogar eine Niederlage.

In der hochdramatischen Nachspielzeit war dann jedoch das Glück aufseiten der TSG. „Eine individuelle Leistung“, so Dominik Oemcke, habe seinem Team den Sieg gesichert. Luca Decker ließ zwei Gegenspieler aussteigen und krönte sein Solo mit einem Schuss durch die Beine des Keepers – 3:2 für die TSG, die in der nächsten Partie ihre spielerische Klasse gegen den Bezirksliga-Tabellenführer SV Nanz-Dietschweiler beweisen kann.