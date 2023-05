Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wissen über die Problemstellen sammeln

In den vergangenen Tagen und Wochen haben Starkregenereignisse in ganz Deutschland deutlich gezeigt, wie schnell Wasser gefährlich werden kann. Auch in