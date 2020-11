Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Da wir nicht immer und überall sein können, sind wir auf Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon und ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an die Adresse redkai@rheinpfalz.de.

Stimmungsvoll

„Einer von vielen schönen Sonnenuntergängen mitten in KL-City im diesjährigen November“, schreibt uns Karin Bauer zu ihrem Bild, das eine traumhafte Abendstimmung einfängt.

Schmackhaft

Otmar Boos hat ein Bild seiner Ernte eingesendet. Er habe den Grünkohl mit viel Vorfreude geerntet, schreibt er weiter.

Rekordverdächtig

Einen riesigen Steinpilz in der Nähe der Weltachse hat Elżbieta Stachura entdeckt. Das stattliche Exemplar habe 1,89 Kilogramm auf die Waage gebracht, berichtet die Leserin.

Überraschende Begegnung

Renée Lorenz hat eine Begegnung mit einem Nutria im Paul-Münch-Park auf Foto festgehalten. Das Tier, das auch Biberratte genannt wird, scheint sich vom Fotoapparat nicht weiter gestört zu fühlen.

Bunte Wälder

Peter Michel hat die Herbststimmung am Schallbrunner Weiher im Eselsbachtal festgehalten. Die bunten Bäume spiegeln sich im dunklen Wasser und einige helle Wolken treiben über den blauen Himmel.

In Nahaufnahme

Christian Stepf hat ein Bild von einer Blattlaus aufgenommen, die bei einer regnerischen Nacht im Garten unterwegs war. Das winzige Tier ist darauf detailliert zu erkennen.

Kleine Waldwächter

Beim Hundespaziergang im Siegelbacher Wald fielen Petra Wulff folgende lustige Gesellen auf, die sie kleine Waldwächter nannte. „Hat diese kleine Pilzfamilie einen Wachposten und soll andere Pilze vor eifrigen Pilzsammlern warnen oder will sie einfach nur die schöne Aussicht in den Herbstwald genießen?“, fragt sich die Leserin schmunzelnd.

Schwebendes Rätsel

Sandra Lajmi schickt ein Foto aus dem Wald um Mölschbach.

„Wie ein schwebendes Rätsel aus Wassertropfen. Was ist das?“, will die Leserin wissen. „Silbenbögen aus der Fibel oder eine Perlenkette aus Tropfen oder eine Spinne, die Mineralwasserbälle trinkt?“, schlägt sie vor. Nach einem Regen sei Mölschbach, gelegen im stillen Tal und von Wald umgeben einfach wunderschön.