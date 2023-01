Leon Daunderer hat seinen Wohnsitz 2019 von der Glockenstraße in Kaiserslautern in die Hohläckerstraße in Erfenbach verlegt. Dort hat er zusammen mit seiner Frau und seinem dreijährigen Sohn ein Haus aus den 1970er Jahren erworben. „Wir fühlen uns sehr wohl in Erfenbach“, so der Werbetexter, der seinen Arbeitsplatz bei einer Agentur in Pirmasens hat.

Auch wenn Zugezogene in der Regel von Dorfbewohnern kritisch beäugt werden, habe ihn in Erfenbach eine offene Dorfgemeinschaft überrascht. Dazu hat die Familie Daunderer ihren Beitrag geleistet. „Wir haben Zettel in die Briefkästen der Nachbarschaft verteilt und sie zu einem Kennenlernen zu uns nach Hause eingeladen.“

Die Anbindung an die Stadt und die Region sei gut. Über die B 270 sei er schnell in Pirmasens. Seine Frau erledige viel mit dem Fahrrad. Bäcker und Metzger seien im Ort. Für Kinder sei Erfenbach ein idealer Wohnort, verweist er auf die Natur, auf den evangelischen Kindergarten und die Grundschule, die fußläufig zu erreichen sind. Der Garten, der zum Wohnhaus gehört, sei etwas vernachlässigt gewesen. Das habe ihn motiviert, sich mit der Gartengestaltung zu beschäftigen.

Angetan zeigt sich der Neubürger von den Aktivitäten vor Ort. Beispielsweise von der von Ortsvorsteher Paul-Peter Götz angeregten Initiative „Treffpunkt Dorfkultur“. Für einen kleinen Ort wie Erfenbach sei kulturelles Leben ein wichtiges Bindeglied zwischen den Bewohnern. Ein Grund für ihn, sich zusammen mit seiner Frau bei der Gestaltung des Dorflebens einzubringen. „Wir haben den Treffpunkt als Chance gesehen, sich ungezwungen zu engagieren und etwas zu bewegen.“ Während Leon Daunderer sich über die eigene Gartenarbeit mit der Pflege des Bauerngartens vor dem Bachbahnmuseum angefreundet hat, hat sich seine Frau beim „Winterzauber“ mit einem Stand im Hof des Bauernhauses eingebracht. Guter Hoffnung ist er, dass es mit dem Ausbau des Bachbahnradwegs weitergeht und der Abschnitt zwischen Otterbach und Weilerbach vorankommt.