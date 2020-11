Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Da wir nicht immer und überall sein können, sind wir auf Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon und ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an die Adresse redkai@rheinpfalz.de.

Herbstliche Natur im Sonnenschein

Renate Strauß hat uns ein Foto aus dem Japanischen Garten geschickt, das sie am letzten Tag dort aufgenommen hat.

Siegfried Thum hat Nilgänse im Volkspark beobachtet und die Tiere bei ihrer Rast am Gewässer fotografiert.

Herbert Rohmer hat ein Bild eines „Herbstfeuerwerks“ geschickt, auf dem sich der Herbst von seiner buntesten Seite präsentiert.

Dagmar Schwarzer hat uns Bilder von ihren Ausflügen in den Wald rund um Dansenberg geschickt. Das Waldbaden helfe dabei, mit dem ganzen Corona-Stress umzugehen, schildert die Leserin. Neben Bildern des herbstlichen Waldes hat Dagmar Schwarz eine interessante Pilzansammlung auf dem Waldboden entdeckt und für uns dokumentiert.

Hungrige Elster

Im vergangenen Jahr hat sich im Garten von Günther Pitschi ein Eichhörnchen eingefunden, für das er extra ein Futterhäuschen gekauft und aufgehängt hat, wie er berichtet. Um das Eichhörnchen anzulocken, habe er auf den Vorbau einige Erdnüsse ausgelegt. Die Eichkatze habe er allerdings nicht gesehen, die Nüsse seien dennoch verschwunden gewesen. Nach längerer Beobachtung war klar: eine Elster hat sich die Nüsse geschnappt und gleich noch Verstärkung mitgebracht. Zwischenzeitig habe auch ein Eichelhäher die Futterstelle entdeckt und bediene sich ebenfalls an den ausgelegten Nüssen, schildert Pitschi.