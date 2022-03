Der Forst und die Soroptimisten Kaiserslautern pflanzen Obstbäume am Vogelwoog. Ganz besondere noch dazu. Insekten und Spaziergänger können sich schon auf Naschereien freuen.

Nach der langen Trockenheit sieht es fast ein bisschen surreal aus, was da gerade am Vogelwoog, gegenüber dem Waldspielplatz geschieht. Pudelnass graben Forstmitarbeiter Löcher in die Erde und die ebenfalls vom Regen begossenen Beatrix Wiemer, Jeannette Terpstra sowie Petra Kille, alle vom Club Soroptimisten Kaiserslautern, setzten Obstbäume in die vorbereiteten Löcher.

Super Pflanzwetter, das sei mal festgehalten! Der Himmel gießt ordentlich und gibt unten auf der Erde den halbstämmigen Obstbäumen einen ordentlichen Schluck Wasser in die Zukunft. Perfekt. Jeannette Terpstra marschiert trotzdem mit der Gießkanne zum Vogelwoog, holt zusätzlich noch Angießwasser. Sicher ist sicher!

Anknüpfen an Tradition mit Zeichen für den Planeten

Was da gerade mit viel Freude und Wasser geschieht, hat einen tieferen Hintergrund. „Wir möchten mit der Baumpflanzung an die Gründung vor 100 Jahren anknüpfen, um damit ein Zeichen für den Erhalt des Planeten setzen“, sagt Petra Kille, Präsidentin der Soroptimisten Kaiserslautern.

Die Soroptimisten, die es in ganz Deutschland und vielen Ländern der Erde gibt, ist eine Serviceorganisation berufstätiger Frauen, die sich der Förderung von Bildung, Chancengleichheit und Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen verschrieben hat. Das allererste Projekt der internationalen Frauenorganisation war vor 100 Jahren ein Einsatz gegen das Abholzen wertvoller Bäume in Kalifornien. „Nie war es so wichtig wie derzeit, den Wald zu unterstützen“, sagt Beatrix Wiemer.

Aber wieso kommen ausgerechnet Obstbäume in der sogenannten Waldabteilung „Wiesen“ in die Erde? „Die Pflanzstelle auf der Sonnenseite des viel besuchten Vogelwoogs, habe ich ganz bewusst gewählt“, spricht der zuständige Revierförster Klaus Platz davon, dass gerade Obstbäume mit einer früher Blütenpracht das Auge der Besucher bereits verwöhnen, wenn es drumherum noch spätwinterlich trist erscheint.

Überlebenswichtige Nahrung für die Insekten

Viel wichtiger ist ihm aber der Mehrwert für die Insekten. „Der Tisch ist im Wald zur Blütezeit der Obstbäume alles andere als reich gedeckt“, so der Förster, der gleich klarstellt, dass die Früchte im Herbst von den Besuchern in diesem stark frequentierten Naherholungsgebiet auch gepflückt werden dürfen. So weit ist es aber noch nicht, erst müssen sie mal anwachsen.

Die Pflanzaktion steht auch im Zusammenhang mit der jährlichen Aktionswoche des Internationalen Tages der Wälder. „Mit der Bedrohung durch den Klimawandel hat der Wald in den vergangenen Jahren eine wichtige Bedeutungsdimension bekommen“, ist es aus Sicht des Försters ein erster Schritt, dass mittlerweile immer mehr Menschen wahrnehmen, wie schlecht es dem Wald geht. Die jungen Obstbäume sollen laut Platz auch ein Appell an alle sein, die Wälder zu schützen und nachhaltig zu nutzen, anstatt sie zu zerstören.

Und was genau wurde gepflanzt? Bei den dreijährigen Halbstämmen handelt es sich um alte Obstsorten, und zwar um die Mirabelle von Metz, Gellerts Butterbirne, die Zwetschge Königin Viktoria und um den Schönen Boskop, eine Apfelsorte. Klingt verheißungsvoll. Vom Pflanzen eines Kirschbaumes hat der Förster abgesehen. Die Stelle sei nicht geeignet, zu häufig ziehe hier ein Spätfrost durch, der die Blüten erfrieren lasse.

Das, was nun gepflanzt wurde, werden die Soroptimisten auch weiterhin im Auge haben und notfalls mit Wasser versorgen. „Die Bäume werden auf einer Karte der Soroptimisten Deutschland eingetragen“, weist Petra Kille auch auf die Vernetzung unter „PlantTrees“ hin.