Brennnesseln wird eine heilsame Wirkung genauso nachgesagt wie Löwenzahn oder Giersch. Karl-Richard Albus und Robert Stephani wollen ihr wissen über Naturheilmittel in einer Gesprächsrunde in der Stadtmission Kaiserslautern weitergeben.

„Brennnessel hat das Sechsfache an Vitamin C wie eine Zitrone“, berichtet Robert Stephani. Die Brennnessel wird in der Naturheilkunde beispielsweise bei Harnwegsinfektionen oder rheumatischen Erkrankungen angewendet. Stephani leitet zusammen mit Karl-Richard Albus die monatliche Gesprächsrunde „Löwenzahn plus“ in der evangelischen Stadtmission. Ihr Ziel sei es, über die gesundheitlichen Möglichkeiten von Naturkräutern und Pflanzen aufzuklären, berichten die Männer. Die Knospentherapie – das Herstellen gesundheitsfördernder Mittel aus Knospen – war bei der letzten Veranstaltung das Hauptthema in der evangelischen Stadtmission. Die Idee zum Gesprächskreis hatte der ehemalige Vorsitzende der Stadtmission Karl-Richard Albus. Schnell war der ehemalige Dozent der RPTU Kaiserslautern Robert Stephani an Bord.

Beide betonen bei ihren Vorträgen, dass Naturheilmittel nicht alleinstehend für einen gesunden Körper sind. „Die Heilmittel sollen den Gang zum Arzt nicht ersetzen“, informiert Albus. Tatsächlich sei eine zu fokussierte Anwendung beziehungsweise eine zu starke Ernährung aus Naturheilmitteln für den Körper schädlich. „Kochsalz hebt den Geschmack. Ich kann mich aber auch mit einer Kochsalzinfusion umbringen“, verdeutlicht Stephani an einem Beispiel.

Erntezeitpunkt beeinflusst Qualität

Weiterhin gebe es bestimmte Faktoren und äußere Einflüsse für die Anwendung der Naturheilmittel zu beachten. So sei der Erntezeitpunkt mitunter entscheidend für die Qualität der Zutaten. „Bei Löwenzahn ist es wichtig, die Blume so früh wie möglich zu pflücken. Wird der Löwenzahn zu spät gepflückt, überwiegen Bitterstoffe, was nicht jedermanns Sache ist“, informiert Stephani.

Nach seinem Rücktritt als Vorsitzender der Stadtmission begann Albus, sich mit Naturheilmitteln zu beschäftigen. Der ehemalige Ingenieur beschloss 2022 nach Absprache mit der Stadtmission die Reihe „Löwenzahn plus“ ins Leben zu rufen. Durch eine Ankündigung der Gesprächsrunde, auf die Stephani aufmerksam geworden war, lernten sich die beiden kennen. Seitdem arbeiten sie in der Gesprächsrunde zusammen und informieren Interessierte über Konzepte, Anwendungsmöglichkeiten und Eigenschaften von Naturheilmitteln. Stephani studierte Biologie und Chemie. „Robert ist eigentlich der Experte auf dem Gebiet“, bestätigt Albus. Er könne in den Vorträgen auf die wissenschaftliche Seite eingehen.

Forschungsergebnisse werden diskutiert

Im Regelfall kommen zwischen 15 und 20 Leuten zu den Treffen, berichtet Albus. Etwa 50 Prozent bis 70 Prozent der Besucher seien regelmäßig da. Die beiden Männer versuchen in den Gesprächsrunden, Pflanzen, die von vielen Menschen bislang negativ angesehen wurden, in einem anderen Licht zu präsentieren. Bestimmte Arten von Unkraut würden oft aus dem Garten beseitigt, sind aber laut Albus gesundheitsfördernd – das Unkraut Giersch zum Beispiel. Albus bezeichnet es als „Gartenschreck mit heilsamem Potenzial“, da es schmerzlindernde Eigenschaften hat und essbar ist. Albus selbst stellte aus Löwenzahn eine Tinktur her, die entzündungshemmend sei und verdauungsfördernd wirke, erzählte er den Zuhörern.

Neben der Vermittlung von Wissenswertem zur Herstellung von Naturheilmitteln und ihren Anwendungsfällen werden bei den Gesprächsrunden auch diesbezügliche neue Forschungsergebnisse diskutiert, wie etwa das Buch „Krebszellen mögen keine Himbeeren“, worin krebshemmende Ernährung beschrieben wird. Neben dem Diskutieren der Themen können die Teilnehmer auch ihre eigenen Erfahrungen untereinander teilen.

Info

Die Gesprächstreffen finden jeden ersten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr in der evangelischen Stadtmission statt und stehen sämtlichen Interessierten offen.