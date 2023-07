Es zwitschert, es summt und brummt in den Gärten und in der Natur – beim Waldspaziergang, auf der Terrasse oder bei Streifzug durch die Stadt. Unsere Leserinnen und Leser haben das (tierische) Leben im Sommer und den Artenreichtum eingefangen.

Einen nicht ganz gewöhnlichen Anblick erlebte Werner Mummert vor einigen Tagen in seinem Garten: „Ich hatte das Glück, einen Grünfink in unserem Garten zu fotografieren“, schreibt er zu einer Bilderserie, auf der gut zu erkennen ist, wie der Vogel an einer Futterstelle seine Beute verspeist.

»Wunderschön« findet Christina Stegmann diesen Garten. Vielleicht finden sich Nachahmer, hofft sie. Foto: Christina Stegmann

„Ein großes Lob und Dankeschön“ will Christina Stegmann „an die Personen richten, die diesen wunderschönen Garten für Mensch und Tier in der Steinmetzstraße angelegt haben.“ Sie hat der Redaktion ein Foto eines wild-verwunschenen Gartens zugeschickt, über den sich sicher viele Insekten freuen. Stegmann hofft, dass sich viele Nachahmer finden und ebenfalls einen solchen blühenden und wachsenden Garten anlegen.

Größer als eine Walnuss: dieser Hirschkäfer. Foto: Spreemann

Familie Spreemann hatte einen großen Hirschkäfer zu Besuch bei sich zu Hause. „Zum Vergleich eine Walnuss.“ Wie aus einem anderen Bild hervorgeht, auf dem die Familie ein Metermaß neben dem Käfer ausbreitete, war das Exemplar über sieben Zentimeter lang.

Guido Kassel hat diese Spinne im Walkmühltal beobachtet. Foto: Guido Kassel

„Kaiserslautern ist umgeben von Tälern, Wasser und Natur pur“, beginnt Guido Kassel sein Schreiben an die Redaktion. Er war an einem der Weiher im Walkmühltal unterwegs und entdeckte dort eine „Seltenheit, die Wasserspinne ist eine bedrohte Art. Allerdings wunderschön und Anmut pur. Das Spinnenfoto entstand direkt unter der Brombeere am Ufer“, ergänzt er.

Hund Mailo freut die Kunst genauso wie sein Herrchen. Foto: Gerd Kaißling

Über ein besonderes Kunstwerk freute sich Gerd Kaißling beim Spaziergang mit Familienhund Mailo: ein Herz zurechtgesägt aus einem Baumstumpf. Auch er war im Walkmühltal unterwegs und machte diese Entdeckung dort. Als „tolle Geste der Waldarbeiter für Spaziergänger“ lobt er die Holzkunst. „Unser Mailo war auch mit Herz dabei“, ergänzt er zu dem Bild, auf dem der Hund der Familie stolz neben der Skulptur wacht.

Kleiner Krabbler auf großer Blüte. Foto: Andreas Bitsch

„Quergestreift macht doch nicht dick“, diese Beobachtung hat Andreas Bitsch aus Stockborn gemacht und ein kleines Tierchen an einer prächtigen Blüte entdeckt.

Laut(r)er Häppchen

Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Da wir nicht immer und überall sein können, sind wir auf Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug durch die Stadt oder die Natur etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon mit der Mindestgröße von etwa einem Megabyte sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de.