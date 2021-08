Er ist in Kaiserslautern geboren, dort aufgewachsen, hat in der Jugend ganz stolz das Trikot mit dem FCK-Logo getragen. Am Samstag spielt Yannick Osée gegen seinen alten Verein und trägt das Trikot des SV Meppen.

Der inzwischen 23-jährige Innenverteidiger hat „mit sechs oder sieben“ beim ESC West angefangen Fußball zu spielen, ist zur TSG Kaiserslautern gewechselt und wurde dann vom FCK entdeckt. „Ich war auf der Gartenschau Fußball spielen. Da meinte ein Papa von einem Freund, dass am nächsten Tag Talentetag beim FCK ist. Da waren dann über 200 Jungs, die sich für den FCK empfehlen wollten. Dann wurde ich und noch ein anderer ausgewählt. Patrick Tessie hat gesagt, dass er uns haben will.“ Osée erinnert sich noch gern daran. „Man hat sich natürlich mega gefreut, für den FCK zu spielen. Man hat natürlich geträumt, dass man irgendwann auch auf dem Betze auflaufen darf.“

Die Realität sah ein bisschen anders aus. In der Schule wurde er schon mal gern als FCK-ler abgestempelt. „Es gibt da einige, die sich dann verhalten, als wären sie was Besseres. Aber das ist nicht so meine Art.“ Stolz war er trotzdem, dass er dabei sein durfte. „Das war eine richtig schöne Zeit.“

Über Blaubach-Diedelkopf und die TSG nach Pirmasens

Bis zur U15 blieb er beim FCK, wechselte dann zur SG Blaubach-Diedelkopf, „weil ein ehemaliger Trainer, der dahingewechselt ist, mich unbedingt wollte und der FCK meinte, dass es nicht mehr reicht und ich mir einen neuen Verein suchen sollte“. Ein Jahr spielte Osée bei der SG U16, wechselte dann noch mal zur TSG Kaiserslautern und im zweiten U19 Jahr, mit 18, ging er zum FK Pirmasens.

Auf die Idee mit dem Probetraining dort kam er, weil einer seiner besten Freunde, Mauro Martin, da spielte, der früher mit ihm beim FCK war. Osée trainierte bei den Pirmasensern mit, „und der Trainer meinte dann direkt, dass er mich verpflichten wollte“. Der Innenverteidiger, der spürte, dass er höherklassig spielen kann, genoss die vier Jahre in Pirmasens. „Es war eine schöne Zeit. Ich habe gelernt, bodenständig zu sein. In Pirmasens hat man nicht groß finanzielle Mittel, man verdient nicht viel Geld. Es ist eher hart arbeiten, alles geben. Für uns war immer die Devise, dass wir als Mannschaft geschlossen gut auftreten, alles reinhauen und so versuchen, uns die Punkte zu holen. Das hat mich auch als Person geprägt.“

Der Aufwand, den er betrieb, um dort Fußball zu spielen, war hoch. Der Lauterer, der an der Bertha-von-Suttner-Schule sein Abitur machte, wollte aber nicht allein auf den Fußball setzen. Er begann 2016 ein Studium bei der Polizei, pendelte drei- bis viermal die Woche von seiner Ausbildungsstätte am Flughafen Hahn zum Training nach Pirmasens. „Es war eine sehr anstrengende Zeit. Es war Anwesenheitspflicht, ich hatte von 8 bis 15 Uhr Unterricht, war für jedes Training drei Stunden unterwegs, es hat sich aber im Nachhinein bezahlt gemacht“, sagt er heute.

Erst die Ausbildung, dann der Fußball

Im ersten Jahr während seiner Ausbildung kam der FCK auf ihn zu, wollte ihn verpflichten, erzählt Osée. Es sollte nicht der einzige Versuch sein. „Nach eineinhalb Jahren hatten wir ein Testspiel gegen Mainz, wo sich dann auch der Teammanager gemeldet hat und meinte, dass sie mich gern verpflichten würden.“ Osée zog sein Studium durch, hatte im Hinterkopf, dass dann vielleicht danach „was geht Richtung Profifußball“. Die Angebote vorher schlug er aus, weil sie „nicht vereinbar waren mit dem Studium. Ich wollte es durchziehen und danach schauen, was da noch geht. Da hat das mit Meppen perfekt gepasst“.

Den Joker mit der Polizei hat er trotzdem. Er hat seine Ausbildung als Polizeikommissar in der Tasche, musste zwar offiziell kündigen, hat aber zwei Jahre lang eine Wiedereinstellungsgarantie. Bis nächstes Jahr Mai läuft seine Frist. Doch mit dem Abschluss könnte er sich auch danach noch bewerben.

Sein Ziel ist jetzt erst mal höchstmöglich zu spielen. Seit Juni 2019 ist der Pfälzer in Meppen, und es gefällt ihm gut. „Es ist eher ländlicher Charakter, wie auf dem Dorf fast, alles ein bisschen klein, aber die Leute sind sympathisch. Ich wurde gut aufgenommen.“ Die Situation war trotzdem erst mal ziemlich ungewohnt für ihn. „So weit weg von der Familie, von den Freunden. Das erste halbe Jahr hatte ich schon so ein paar Tage, wo ich mich allein gefühlt oder mir gewünscht habe, dass meine Freunde da sind oder meine Freundin, aber das hat sich jetzt alles gelegt, und ich fühle mich richtig wohl hier.“ Die Freundin, die in der Nähe von Pirmasens wohnt, besucht ihn, so oft es geht, „weil wir ja nicht so oft freibekommen“.

Anfeuerung vom alten Kumpel

Fußballerisch hat Osée inzwischen einiges dazugelernt, auch wenn der Anfang nicht leicht war. „Ich habe bestimmt fünf, sechs Wochen in der Vorbereitung gebraucht, um mich an das Niveau zu gewöhnen, habe das aber ganz gut gemeistert und mich mit den Trainingsumfängen und über die Zeit verbessert, technisch, vom Passspiel, was die Athletik angeht. Es ist aber auch noch viel Luft nach oben“, gibt er selbstkritisch zu.

Nach holpriger Vorbereitung, in der er krank war, war der Innenverteidiger froh, dass er die letzten zwei Spiele über 90 Minuten auf dem Feld stand und fiebert jetzt auf einen Einsatz gegen den 1. FC Kaiserslautern hin.

Mauro Martin, Osées Freund von damals, spielt inzwischen Fußball bei Altenberge in der Landesliga, studiert in der Nähe von Meppen, in Münster. „Deswegen sehen wir uns noch häufig.“ Am Samstag ist er im Stadion und schaut Osée beim Spiel gegen ihren alten Verein zu.