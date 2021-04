Richtig entschieden, falsch entschieden

Die Entscheidung des Stadtrats am Montag, die Radpendlerroute zwischen Erfenbach und Siegelbach weitestgehend über die Trasse der früheren Bachbahn zu führen, war richtig. Denn einen – dann hoffentlich gut befahrenen – Radweg über große Strecken auf Feldwegen zu führen, wäre für alle Beteiligten unbefriedigend geworden. Für die Radfahrer, die ständig zur Seite fahren müssten, wenn der Landwirt mit seinem Traktor kommt, oder die durch den Matsch fahren müssten, den die großen Trekkerreifen bei feuchten Wiesen und Äckern zwangsläufig hinterlassen. Umgekehrt müssten die Bauern sich mit vorwitzigen Schnell-Radlern herumschlagen, die auf jeden Fall, unbedingt, genau jetzt überholen wollen, oder an einem breiten Ackergerät schlicht nicht vorbeikommen. Die beiden Nutzungen sauber zu trennen, spart auf allen Seiten Nerven.

Dass man den Sportvereinen, die auf eine Nutzung der städtischen Hallen angewiesen sind, genau diese verwehrt, ist eine falsche Entscheidung. Warum dürfen die Vereine sich nicht selbst um die Reinigung kümmern? Nach einer Einweisung durch erfahrene Fachkräfte sollte das doch mit ehrenamtlicher Arbeit möglich sein! Und wenn man es den Vereinen schon nicht selbst zutraut, könnten die sich ja beispielsweise zusammentun, um eine professionelle Reinigungskraft zu bezahlen, die nach dem Training für Ordnung (und Desinfektion) sorgt.

In Sachen Homeschooling gibt’s Nachbesserungsbedarf

Für Ordnung (und Abstand) sorgen, das mussten auch die Lehrer in den vergangenen Wochen, die die in die Schulen zurückgekehrten Schüler betreut haben. Jetzt wäre es an dieser Stelle ein Leichtes, den Berufsstand generell zu kritisieren – denn in Sachen Digitalisierung und Homeschooling gibt es eindeutig Nachbesserungsbedarf. Die Bandbreite (zwischen aber sogar auch an einzelnen Schulen) ist riesig. Sie reicht von „Mitte März mal bei den Schülern gemeldet“, über „In den ersten Wochen vier Arbeitsblätter mit 35 Megabyte verschickt, während es im Mai dann zehn Arbeitsblätter mit fünf Megabyte waren“ bis zu täglichen Klassenchats und E-Mails oder Telefonaten mit einzelnen Schülern. Hoffentlich beschäftigen sich die Schulen und Lehrkräfte weiterhin ernsthaft mit den Themen und steigen mit den Eltern in eine offene Diskussion ein. Denn ob das mit den beinahe wieder regulären Schulöffnungen im August dauerhaft funktioniert? Und selbst wenn: Was spricht denn gegen einen festen Homeschooling-Tag in jeder Woche? Jetzt stehen erstmal die Sommerferien an. Da will man doch – wenn nicht schon vorher – spätestens jetzt mit den Pädagogen tauschen!

Freund und Helfer schnell selbst im Fadenkreuz

Mit Polizisten will dagegen in diesen Tagen wohl niemand tauschen. Respektlosigkeiten gegenüber den Beamten nehmen zu, die Gewalt ebenso. Gerade Schutzpolizisten bewegen sich in einem zunehmend schwierigen Umfeld, wie ein dieser Tage bekanntgewordenes Video zeigt: Darin hat sich eine dunkelhäutige junge Frau, nachdem sie Polizeibeamte bei einem Einsatz mehrfach gestört hatte und gefesselt wurde, offenbar ohnmächtig gestellt. So schilderte es die Polizei, die Staatsanwaltschaft prüft den Vorfall nun. Das ist richtig. Gleichzeitig ist die Gemengelage nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd während einer Polizeikontrolle und den Ausschreitungen und Demonstrationen danach eine große Belastung für die Polizisten auf der Straße. Die haben nun bei jedem Einsatz im Hinterkopf, dass sie a) oft gefilmt werden und b) bei Kontrollen unter Beteiligung von Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe, schnell selbst ins Fadenkreuz geraten können. Selbst wenn sie alles richtig machen, aber ihr Gegenüber ein Mindestmaß an schauspielerischem Können hat. Darum beneidet niemand die Polizisten.

Corona-Kilo-Opfer-Update

Vor einigen Wochen habe ich an dieser Stelle darüber berichtet, dass der lange Homeoffice-Einsatz nicht spur- und kilolos an mir vorbeigegangen ist. Einige Abnehm-Tipps sind damals anschließend per E-Mail eingegangen. Was soll ich nun sagen? Die Lage ist noch angespannt. Im wahrsten Sinne – aber nicht hoffnungslos. Der Zeiger der Waage bewegt sich in die richtige Richtung. Naja, er zuckt in die richtige Richtung ... Aber wenn es in den kommenden Wochen nicht zu heiß wird, geht’s auf Fahrradtouren durch die Täler des Pfälzer Berglands, und wenn die Anmelde-Prozedur fürs Freibad nicht zu kompliziert wird, auch dorthin. Zumindest die Radstrecken werden so geplant, dass links und rechts der Strecke keine Eisdiele zu finden ist! *zwinkersmiley*