Die Hitze drückt auf die Stadt, da wünscht sich so mancher eine Abkühlung. Das geht selbst den Enten und Schwänen so. Die Leserinnen und Leser lassen uns an ihren Eindrücken teilhaben.

Familien-Ausflug im Volkspark: Unter diesem Motto könnte das Bild von Thomas Schöneberger stehen, der die Schwäne samt Junges beim Bad im Teich fotografiert hat. Überhaupt sei im Volkspark am Morgen jede Menge tierisches Treiben zu beobachten, wie weitere seiner Bilder zeigen.

Verirrt haben sich offenbar drei Enten, die den Stadtpark erkunden – obwohl es dort keinen Tümpel oder ähnliches gibt, auf dem sie Schwimmen könnten, schreibt Gerd Kaißling, der sie bei ihrem „Spaziergang“ beobachtet hat. Etwas später sah er sie noch einmal, da hatten die Enten „eine Wasserstelle gefunden“ – gemeint ist die kleine Pfütze am Boden.

Drei Enten auf Entdeckungstour im Stadtpark. Foto: Kaissling

Einen Blick auf eine besondere Plakataktion hat Herbert Rohmer geworfen. Mit verschiedenen Motiven und unter dem Motto „Pfalz du mal“ wirbt die Tourist Information für Sehenswürdigkeiten und Attraktionen: „Die Plakataktion finde ich sehr gut gelungen, tolle Fotos“, berichtet er. Er selbst hat im Stadtgebiet ein Bild der Wesch mit dem Spruch „Pfalz Du mal richtig abtauchen möchtest“ entdeckt. Rohmer schreibt dazu: „Pfalz die Wäschmühl uff macht ... däd ich mol richdisch abtauchen!“ Zurzeit bleibt Schwimmern als Ausweichmöglichkeit nur das Warmfreibad oder der Gelterswoog.

Herbert Rohmer würde gern in der »Wesch« abtauchen. Foto: Rohmer

Ein schönes und ruhiges Plätzchen zum Verweilen hat dagegen Rainer Weilemann gefunden. „Ich fuhr mit meinem E-Rollstuhl von Zuhause über den Vogelwoog zur Erzhütte. Unterwegs fand ich diesen schönen Platz zum Ausruhen“, schreibt er. Eine Bank mitten im Grünen.

Ein kühles Plätzchen zum Verweilen. Foto: Weilemann

„Wunderschön verabschiedet sich der Tag über Kaiserslautern“, schreibt Moni Meyer-Ottens zu einem Bild eines glutroten Himmels.

»Wunderschön«. Foto: MEyer-Ottens

Laut(r)er Häppchen

Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Da wir nicht immer und überall sein können, sind wir auf Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug durch die Stadt oder die Natur etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon mit der Mindestgröße von etwa einem Megabyte sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de.