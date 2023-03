Wer in den vergangenen knapp anderthalb Jahren im Bereich des Pfalztheaters und der Rathäuser unterwegs war, hatte es vermutlich gemerkt: Die Uhr am Rathaus Nord an der Ecke Lauterstraße/Benzinoring war bei der Zeitbestimmung keine große Hilfe. Sie blieb im November 2021 stehen und stand dann längere Zeit permanent auf knapp Viertel nach 12, bevor das defekte Uhrwerk und die Zeiger ganz entfernt wurden.

Am Donnerstag wurde sie von einer Fachfirma aus Calw in Baden-Württemberg repariert und zeigt nun wieder die korrekte Uhrzeit an, teilte die Stadtverwaltung mit. Bei der Reparatur wurde das Uhrwerk komplett ausgetauscht, fassadenseitig wurden die Zeiger und der schwarze Metallring, der die Stunden anzeigt, erneuert. Die Uhr stammt noch aus Zeiten, als in dem Gebäude das Justizzentrum untergebracht war.

Weiterhin ist anzumerken, dass in der Pressestelle der Stadt offensichtlich Fans des Science-Fiction-Klassikers „Zurück in die Zukunft“ sitzen. „Gerüchten zufolge wurde der Defekt durch einen Blitzeinschlag am 12. November verursacht. Zur gleichen Zeit soll in der Lauterstraße ein Sportwagen älterer Bauart mit stark erhöhter Geschwindigkeit gesichtet worden sein“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. Eine klare Anspielung auf den Film aus dem Jahre 1985.