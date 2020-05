Wie übersteht Lutz Eichholz, mehrfacher Einrad-Weltmeister und sonst ständig unterwegs auf der ganzen Welt, die reisefreie Zeit? Spazieren gehen im Pfälzerwald mit seiner Frau und seinen zwei Kindern hilft da schon. Aber der 33-Jährige hat noch was anderes gefunden, was ihn ein wenig über die schwere Zeit hinwegtröstet.

Er hat die Zeit im Lockdown in den heimischen vier Wänden in Kaiserslautern genutzt, um neben der beruflichen Arbeit im Homeoffice aus seinen Abenteueraufnahmen einen neuen kurzen Film zu schneiden. Eindrücke aus 15 Jahren Eindradkunst, an den aus seiner Sicht schönsten Plätzen der Welt, hat er zusammengepackt. Mit dabei der höchste Einrad-Sprung, den er in Marokko sicher gelandet hat, sein kitzeliger Ritt über eine natürliche Brücke 300 Meter über der Wüsten Jordaniens und die Fahrten auf über 5000 Meter in Chile und Iran .

