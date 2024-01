Wann haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, das letzte Mal gemeinsam gesungen? Chormitglieder sind bei der Frage jetzt zunächst einmal ausgeschlossen. Die tun das ja regelmäßig, mutmaßlich jede Woche. Vielleicht beim letzten Kirchgang? An Heiligabend vielleicht? Oder im Kreise von Freunden zum Jahreswechsel?

Wie dem auch sei: Meine Frage zielt auf den Neujahresempfang der Stadt am vergangenen Montag ab. Dort wagte die Gastgeberin, Oberbürgermeisterin Beate Kimmel, ein Experiment: Würden ihre Gäste, rund 700 Menschen auf dem Parkett der Fruchthalle, ihr den Gefallen tun und gemeinsam ein Lied singen, das erst unmittelbar vor dem Beginn des Gesangs bekannt gegeben wurde? Aber klar doch, lautete die Antwort, nachdem die Gesangseinlage eindrucksvoll über die Bühne gegangen war. Und wie! „Die Gedanken sind frei“ hatte Beate Kimmel als Titel gewählt – und von ihrem Vorhaben wirklich nur dem engsten Kreis berichtet. Selbst in die Planung des Empfangs involvierte Personen erfuhren erst wenige Tage vorm Empfang vom Plan der Verwaltungschefin. Die Überraschung gelang, die Umsetzung überzeugte.

Sicher: An der Auftrittsreife des vielstimmigen Chores müsste noch ein wenig gearbeitet werden, auch beim Timing gab es noch einige Probleme, in Strophe Eins etwa war die Hälfte des Saales zunächst zwei Liedzeilen hintendran. Ab Strophe Zwei waren die Anlaufschwierigkeiten dann aber gegessen, die Fruchthalle war auf der Höhe des Geschehens. Ich will aber nicht nörgeln. Denn die Oberbürgermeisterin hat mit der ihr initiierten Gesangseinlage etwas anderes aufzeigen wollen: Wenn alle das Gleiche wollen, dann gelingt es auch. Über etwas zu reden, etwas zu planen, ist angezeigt, aber umsetzen und anpacken ist viel wichtiger. Obendrein war das Lied, „Die Gedanken sind frei“ mit Bezug auf die Botschaft, die dahinter steckt, weise gewählt. Viele, wahrscheinlich alle im Saal, konnten sich damit identifizieren, in den Zeilen des traditionsreichen Stückes die auf die persönliche Situation passende Zeile suchen und finden. Identifikation, ein weiteres Thema, das der Oberbürgermeisterin am Herzen liegt. Das Bekenntnis zu ihrer „persönlichen Wohlfühlstadt“, wie Kimmel Kaiserslautern oftmals bezeichnet. Und auch für die Stadt gilt: Jeder findet ein Fleckchen, einen Ort, eine Institution, mit der er oder sie sich identifizieren kann, etwas, für das es sich lohnt, sich auch einzusetzen, mitanzupacken.

Woke Wooglandschaft?

Eines der Projekte, das Beate Kimmel in den Raum stellte, war eine geplante Woog-Landschaft im Stadtkern. Woog, wohlgemerkt, nicht woke. Der Begriff, der insbesondere in konservativen bis rechten Lagern für Schnappatmung sorgt, war nicht gemeint. Ein Woog ist laut Duden ein „kleiner See“, was ja gut ins von Kimmel gezeichnete Bild passt mit mehr Wasser in der Stadtmitte. Sensibilität gegenüber jeglicher Form der Diskriminierung (Wokeness) sollte dagegen selbstverständlich sein. In der gesamten Stadt, nicht nur im Kern.

Das Anpacken erfuhr keine 48 Stunden nach Ende der Veranstaltung in der Fruchthalle einen jähen Dämpfer. Eisregen legte die Stadt, das Umland, ja die komplette Pfalz am Mittwoch weitgehend lahm. Wer konnte, blieb zuhause, in der Stadt herrschte wenig Verkehr, wer nicht unbedingt zur Arbeit musste, der blieb daheim, fuhr den heimischen Rechner hoch und machte Homeoffice. Allerdings gibt es einige Berufe, stellvertretend seien hier die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten einmal genannt (die Liste ließe sich noch viel weiter fortsetzen, ich weiß), die nicht so einfach im Homeoffice arbeiten können, weil der Beruf einfach Präsenz erfordert. Es ist der Besonnenheit der Menschen zu verdanken, dass am Mittwoch nur sehr, sehr wenig passiert ist. Nicht unerwähnt bleiben sollte die Tatsache, dass am Mittwoch zu allem Überfluss auch noch Abiturprüfungen auf dem Programm standen. Prüfungen, die nicht so ohne Weiteres vertagt werden können. Nach allem, was man hört, ging es recht reibungslos über die Bühne. Toi, toi, toi! Tags darauf war das Eis dann weg, dafür gab es Schnee. Alles wieder von vorne. Wird halt nie langweilig!