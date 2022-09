In der Donnersbergstraße ist in der Nacht zum Montag eine Autofahrerin mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Fahrerin war laut Polizei gegen 0.30 Uhr auf der Barbarossastraße stadtauswärts unterwegs. Als sie nach links in die Donnersbergstraße abbog, verlor die 28-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto schleuderte über die Straße, durchbrach einen Zaun und prallte gegen einen Baum. Sanitäter versorgten die leicht verletzte Fahrerin und brachten sie ins Krankenhaus. Ihr Wagen wurde abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 17.000 Euro.