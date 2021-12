Über den Kreisel an der Kreuzung L369/L367 gefahren ist ein Autofahrer zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen. Wie die Polizei berichtet, befuhr er die L369 von Schwedelbach in Fahrtrichtung Mackenbach, kam offensichtlich von der Fahrbahn ab und überfuhr den Verkehrskreisel. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Das Fahrzeug des Unfallverursachers müsste im Frontbereich beschädigt sein. Die Polizei geht von einem Auto der Marke VW aus. Sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall oder zum Verursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 3692250 oder per E-Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de entgegen.