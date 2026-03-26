In der Sportfahrer Union Kaiserslautern vereinten sich erst Rallye-, dann Offroad-Fans. Heute sind Old- und Youngtimer, Trifels-Oldtimerwanderung und Japan Classics angesagt.

Als die Sportfahrer Union Kaiserslautern (SUK) 1974 gegründet wurde, war sie zunächst ein reiner Rallyesportverein. In der Pfalz gab es damals eine sehr aktive Rallyeszene mit Strecken wie etwa der Trifels-Rallye oder der Königsetappe in Richtung Johanniskreuz, die in die Wertung für die Deutsche Meisterschaft einflossen. Der legendäre Fahrer Klaus Fritzinger ist eine Kaiserslauterer Sportlegende.

Von Anfang an war die SUK ein ADAC-Ortsclub. „Man braucht so eine große Organisation hintendran, zur Absicherung und Unterstützung“, erklärt der aktuelle Vorsitzende Helge Leitzbach. Er betont: Die SUK sei einer der größten Ortsclubs in der Pfalz.

Besondere Fahrzeuge schon ab 20 Jahren

Im Laufe der Jahre wandelte sich der Club, die Rallyeszene im Pfälzerwald starb aus und der Verein „dümpelte so vor sich hin“, wie Leitzbach sich erinnert. So fokussierte man sich auf Geländewagen. Der Offroadsport stand im Fokus. Mit den speziell modifizierten Fahrzeugen, meist ohne Straßenzulassung, absolvierten die Sportfahrer Hindernisparcours in schwierigem Gelände, etwa in alten Sandgruben oder Steinbrüchen – und immer mit viel Matsch. Doch auch dieser Teil der SUK kam zum Erliegen, da das Gelände nicht mehr zur Verfügung stand. „Mittlerweile haben wir aber wieder Mitglieder, die das machen und auch in Wertungen fahren“, freut sich Leitzbach.

Irgendwann fand der Club dann einen neuen Fokus: Oldtimer, also Autos ab 30 Jahren, und Youngtimer, die mindestens 25 Jahre alt sind. Dabei nehme es die SUK mit dem Alter der Wagen nicht immer so genau, erzählt Leitzbach: „Wenn einer mit einem 24 Jahre alten Auto kommt, darf er auch mitfahren. Zudem machen wir Ausnahmen für Exoten und Sportwagen. Besondere Fahrzeuge lassen wir schon ab 20 Jahren zu.“

Trifels-Oldtimerwanderung ist Höhepunkt des Jahres

So entstand auch vor einigen Jahren das Highlight des jährlichen Veranstaltungskalenders der SUK, die Trifels-Oldtimerwanderung, inspiriert von der alten Trifels-Rallye. Der Unterschied: Das Oldtimerwandern findet auf öffentlichen Straßen statt, jeder kann mitfahren – und muss sich an die Verkehrsregeln halten. Das finde breiten Anklang, Teilnehmer von 18 bis 80 Jahren machten mit, erzählt Leitzbach.

Das Reglement: Es gibt keine festgelegten Strecken, aber Wegpunkte mit Geschicklichkeitsspielen wie etwa Slalomfahren oder Einparken, bei denen Punkte für die Gesamtwertung gesammelt werden können. „Jeder kann fahren, wie er will, man muss nur in einer gewissen Zeit am Zielort ankommen“, betont Leitzbach. In diesem Jahr startet die Oldtimerwanderung am 20. Juni am Opel-Werk in Kaiserslautern – anlässlich dessen 60. Jubiläums.

Kooperation mit Japanischem Garten

Ein weiterer Höhepunkt des Jahres sind die Japan Classics, die erst zum dritten Mal in Kooperation mit dem Japanischen Garten Kaiserslautern veranstaltet werden – in diesem Jahr am 16. August. Der Hintergrund: Viele jüngere Mitglieder brachten japanische Klassiker in den Club ein, begeistert etwa durch die „Fast and Furious“-Filmreihe. Da es für die Fahrer der japanischen Autos kein Angebot gab, entstand durch den Sportleiter, der gleichzeitig auch Kassenwart beim Japanischen Garten ist, die Zusammenarbeit. „Der Zuspruch ist wahnsinnig groß. Auch viele US-Amerikaner mit getunten Autos waren dabei. Es ist eine andere Klientel als bei der Oldtimerwanderung, wesentlich jünger“, erzählt Leitzbach von den Treffen am Japanischen Garten in den vergangenen Jahren.

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Darüber hinaus gibt es monatliche Clubabende: jeden zweiten Donnerstag in der Gaststätte des TSG Kaiserslautern. In den Frühlings- und Sommermonaten gibt es jeden Sonntag um 11 Uhr einen Old- und Youngtimer Stammtisch am Restaurant Maxi in Ramstein-Miesenbach. Dazu gibt es regelmäßige Ausflüge und Ausfahrten, zudem hilft die SUK auch bei vielen Veranstaltungen, fährt etwa bei Kerwe- und Faschingsumzügen mit, und pflegt auch eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt Kaiserslautern.

Jugendabteilung: Nicht jeder mit eigenem Oldtimer

In den vergangenen Jahren lag ein großer Fokus der SUK zudem auf der Nachwuchsarbeit. Mittlerweile gibt es eine eigene Jugendabteilung, die zwölf der insgesamt 86 Mitglieder ausmacht: „Viele Oldtimerclubs haben sich abgegrenzt, wurden zu elitären Alte-Männer-Vereinen. Wir wussten, wir müssen da raus, sonst ist irgendwann Feierabend, wenn kein Nachwuchs da ist“, erklärt Leitzbach, dessen Sohn Marcel als Jugendwart fungiert. „Wir sind ein Verein für Jedermann, die Autos müssen nicht viel Geld kosten. Hauptsache man hat Spaß an dem Hobby“, betont Leitzbach.

Die Jugendabteilung richtet sich an Fahranfänger, die Autoliebhaber sind, die keinen Neuwagen wollen und denen es Spaß macht, sich um die Autos zu kümmern. Dazu ist es zunächst nicht unbedingt nötig, einen eigenen Oldtimer zu besitzen: „Die Jungs kommen, weil sie Spaß daran haben. Sie helfen, bringen sich ein“, freut sich Leitzbach über den Zulauf. Mittlerweile gibt es eigene Ausflüge nur für die Jugend, die im Vergleich zu den älteren Generationen sportlichere Oldtimer bevorzugt, zudem hat man mit dem Kartsport begonnen, da gab es aber bisher nur Trainingsläufe.

Info

Wir stellen Vereine aus Stadt und Landkreis Kaiserslautern vor. Wer dabei sein möchte, kann eine E-Mail an redkai@rheinpfalz.de schreiben.

