Die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) stellt aus Abfällen Strom, Wärme und Dünger her. Vorstand Jan Deubig spricht über Herausforderungen und Zukunftschancen.

Früher sind die Kaiserslauterer auf die Knaudel gefahren, um ihren Müll abzukippen. Und heute?

Ist alles deutlich komplexer geworden. Heute deponieren wir im Kapiteltal nur noch mineralische Abfälle, also Abfälle aus dem Baubereich und aus thermischen Prozessen oder belastete Böden. Der eigentliche Hausrestabfall wird zur Verbrennung nach Ludwigshafen gefahren, wo wir Miteigentümer der Müllverbrennungsanlage sind, die Bioabfälle behandeln wir selbst. Für viele ist die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) aber immer noch „die Knaudel“, wo bis 1999 der gesamte Abfall aus Stadt und Landkreis abgeladen wurde. Der große Unterschied zu früher ist, dass wir Müll heute nutzen. Wir gewinnen aus Bioabfall Phosphor und stellen Dünger her. Holz setzen wir als Energieträger ein, um daraus Strom und Wärme zu erzeugen.

Seit 20 Jahren ZAK-Vorstand: Jan Deubig. Foto: ZAK Ein Erfolgsmodell: das Biomasseheizkraftwerk. Foto: ZAK Im Wertstoffhof wird alles angenommen, außer Altautos. Foto: ZAK Verzeichnet viele Besucher: das Freilandklassenzimmer. Foto: Traudel Goedtel Foto 1 von 4

Sie haben bei der ZAK vor 20 Jahren als Vorstand die Regie übernommen. Was war seitdem die größte Herausforderung?

Als ich am 1. Juli 2006 zur ZAK kam, steckte der Betrieb in einer tiefen Krise. Wir hatten negatives Eigenkapital, die Jahresabschlüsse fehlten. Die ersten Jahre waren geprägt von Restrukturierung. Wir mussten uns neu erfinden und neue Geschäftsfelder erschließen. Dazu gehören die neue Deponie, ab 2015 die Entsorgung der Bioabfälle von über einer Million Einwohnern aus der gesamten Pfalz hier am Standort, die Beteiligung an der Müllverbrennungsanlage Ludwigshafen sowie die Belieferung der Stadt Kaiserslautern mit Fernwärme. 2014 haben wir außerdem drei neue Windenergieanlagen gebaut, um einige Beispiele zu nennen.

Wie steht die ZAK heute da?

Wir stehen auf einem stabilen Fundament, aber uns umweht ein rauer Wind. Wir müssen darauf achten, diesen festen Stand zu bewahren. Die Rahmenbedingungen sind durch Krisen, Kriege, Regulierung, Konjunktur und Arbeitskräftemangel nicht einfacher geworden.

Wie stark spüren Sie den Arbeitskräftemangel und was tun Sie, um Mitarbeiter zu halten?

2006 hatten wir knapp 70 Mitarbeitende, heute sind es über 150. Der Arbeitsumfang jedes Einzelnen ist mit dem Wachstum aber eher größer geworden. Deshalb haben wir gemeinsam mit dem Institut Ipos anlässlich des Jubiläums die Mitarbeiterzufriedenheit untersucht. Dabei kam ein sehr positives Bild heraus. Es fielen Begriffe wie familiär, Loyalität und Flexibilität. Wir bieten faire und sichere Arbeitsbedingungen. Jede zusätzlich geleistete Stunde kann ausgezahlt werden. Wir haben den Tarifvertrag gewechselt, unsere Mitarbeitenden dürfen die Betriebstankstelle nutzen, wir beteiligen uns am Jobrad-Modell, beschäftigen eine Physiotherapeutin und organisieren Teamevents. Das Miteinander ist wirklich gut.

Und Sie agieren als CDU-Mitglied energiepolitisch mittlerweile eher grün. Oder?

Ich handele und denke nicht parteipolitisch, die Schöpfung und die Lebensgrundlagen zu bewahren, passen aber als konsensuales Ziel gut hierzu. Wir sind auch nicht die Einzigen, die im Bereich Energiewende aktiv sind. Wir sind aber stolz darauf, dass wir hier auf 100 Hektar Fläche sehr unterschiedliche Energiequellen und -träger nutzen. Biomasse, Sonne und Wind wandeln wir mit Windenergieanlagen, PV-Anlagen, Biomassekraftwerk, Gasheizkesseln und Gasmotor in Wärme und Strom um – flexibel und in einem großem Umfang. Im vergangenen Jahr haben wir fast 55 Gigawattstunden Wärme erzeugt, die in das Fernwärmenetz der Stadt fließt. Das reicht für mehr als 4000 Haushalte. Beim Strom kommen wir am Standort auf rund 35 Gigawattstunden. Damit sind wir in der Region ein wichtiges Rückgrat der Energiewende. Besonders ist, dass wir verschiedene Energieträger und Energieformen kombinieren können. Wenn nachts keine Sonne scheint oder der Wind nicht weht, haben wir immer noch Biomasse. Zuletzt haben wir mit der Stadt Kaiserslautern einen Direktstromliefervertrag vereinbart. Der bei uns erzeugte Strom sorgt direkt dafür, dass im Rathaus das Licht angeht.

Sie bauen nun ein weiteres Windrad. Geht künftig noch mehr?

Aus heutiger Sicht ist unser Standort bei der Windenergie dann ausgereizt. Das hat mit den einzuhaltenden Abständen zu tun. Die neue Anlage ist die heute größte für Binnenstandorte. Sie ist doppelt so hoch wie das Rathaus, die Rotorblätter sind knapp 80 Meter lang. Die Leistung beträgt 7,2 Megawatt. Die bisherigen Anlagen hatten jeweils nur drei Megawatt. Wir werden damit weitere 4200 Haushalte mit Strom versorgen können. Generell gibt es aber noch Entwicklungsmöglichkeiten, etwa im Bereich Biomasse, beispielsweise bei der Verwertung von Grüngut. Außerdem planen wir einen Batteriespeicher im Großformat. Dafür gibt es bislang allerdings noch kein geeignetes Marktmodell.

Also geht es Ihnen ähnlich wie beim Thema Wasserstoff. Sie waren strategisch früh dran, wollten aus überschüssigem Strom mittels Elektrolyse Wasserstoff erzeugen und sogar Lastwagen umrüsten. Am Ende fehlten die Fördermittel. Schmerzt Sie das Aus noch?

Ich finde das immer noch frustrierend. Aber es ist beruhigend zu wissen, dass wir nichts falsch gemacht haben, denn in Rheinland-Pfalz ist kein entsprechendes Projekt umgesetzt worden. Da wurde eine Chance vertan. Die Nutzung erneuerbarer Energien macht uns unabhängiger und krisenresistenter. Außerdem bleibt die Wertschöpfung dann hier und wandert nicht an den Persischen Golf, nach Amerika oder Russland ab.

Das Wasserstoffprojekt kam nicht. Dafür haben Sie den Donnersbergkreis als Partner gewonnen. Was bringt das den Bürgern vor Ort?

Der Beitritt des Donnersbergkreises als dritter Anstaltsträger neben Stadt und Landkreis Kaiserslautern ist in der 50-jährigen Geschichte der ZAK ein Meilenstein. Dabei tragen wir schon lange Entsorgungsverantwortung für über eine Million Menschen in der Pfalz, etwa bei den Bioabfällen. Der Donnersbergkreis hatte die Entsorgung bislang vollständig fremd vergeben. Die ZAK entsorgt und behandelt heute über 90 Prozent der angenommenen Abfälle selbst. Das ist ein extrem hoher Wert. Abgegeben werden nur Problemabfälle, Schrott, Papier und Glas. Durch das Wachstum sind wir nun für knapp 300.000 Einwohner zuständig, was sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt. Pro Einwohner in Stadt und Landkreis bedeutet das eine Kostenersparnis von fast zehn Euro im Jahr.

Apropos Kosten: Der gesamte Restmüll wird nach Ludwigshafen gefahren. Auf dem Rückweg sammeln Sie quasi die Bioabfälle zwischen Worms und Speyer ein. Ist das bei steigenden Dieselpreisen nicht ein großes Problem?

Es ist ein Problem. Aber nicht jede Kommune kann eine Müllverbrennungsanlage oder Bioabfallbehandlungsanlage vor der Haustür haben. Mit einer Entfernung von etwa 50 Kilometern liegen wir bundesweit noch sehr gut. Zudem vermeiden wir durch die Kombination von Restmülltransporten hin und Bioabfalltransporten zurück Leerfahrten. Natürlich verursachen steigende Dieselpreise für uns wöchentlich Mehrkosten im vierstelligen Bereich. Aber wir entkoppeln uns gerade davon. Seit vergangenem Jahr haben wir die erste vollelektrische 42-Tonnen-Sattelzugmaschine im Einsatz, die zweite geht nächste Woche in Betrieb. Geladen wird mit unserem eigenen Grünstrom. So sparen wir erhebliche Kosten.

Kreislaufwirtschaft spart ebenfalls Geld. Sie funktioniert aber nur, wenn die Bürger mitmachen. Wie gut trennen die Menschen in der Region ihren Müll?

Es landet immer noch zu viel Bioabfall in der grauen Tonne. Und der eingesammelte Bioabfall ist oft nicht sauber genug. In unserer Bioabfallbehandlung setzen wir deshalb modernste Sortiertechnik ein, um Störstoffe auszusortieren. Wir nutzen Röntgentechnik für Glas und Steine, Nahinfrarotsortierung für Kunststoffe, Magnetabscheider für Metalle, Windsichter für Folien sowie verschiedene Siebe. So entfernen wir rund 90 Prozent der Störstoffe. Das ist ein sehr guter Wert. Man muss aber verstehen, warum wir das tun. Wir erzeugen hier Düngemittel für die Landwirtschaft und betreiben Phosphorrecycling. Wenn man bedenkt, dass das Endprodukt später wieder auf Feldern landet, auf denen Lebensmittel wachsen, dann sind selbst zehn Prozent verbleibende Störstoffe noch zu viel.

Sie betreiben den größten Wertstoffhof der Region. Worauf sind Sie besonders stolz?

Unser Wertstoffhof ist ein Vollsortimenter unter den Wertstoffhöfen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Jährlich werden dort knapp 20.000 Tonnen Abfälle abgegeben. Für nahezu alles bieten wir eine Entsorgungsmöglichkeit an. Das ist der sicherste Weg, illegaler Vermüllung entgegenzuwirken. Die Menschen müssen Abfälle unkompliziert loswerden können. Nur Altautos und radioaktive Abfälle nehmen wir nicht an. Unser Anmeldeportal wird sehr gelobt, weil wir damit Besucherströme steuern und lange Wartezeiten vermeiden. Das Abfall-ABC auf unserer Homepage wird laufend erweitert. Dort erklären wir beispielsweise auch die Entsorgung von Vapes. Die gehören nicht in den Hausmüll, weil sie sich entzünden und explodieren können.

Viele Kommunen arbeiten intensiv daran, dass Bürger weniger Restmüll produzieren und besser trennen. Braucht es mehr Anreize?

Es ist wichtig, Abfall weiter zu vermeiden und zu reduzieren. Ganz ohne wird es aber nicht gehen. Entscheidend ist, Abfall als Ressource zu begreifen und ihn zu nutzen. Möbel kann man wiederverwenden, Kinderspielzeug weitergeben. Und natürlich müssen wir die stofflichen und energetischen Eigenschaften von Abfällen nutzen. Ich habe so auch kein Problem damit, dass Kunststoffabfälle genutzt werden, um daraus Fernwärme und Strom zu erzeugen, solange auch fossile Energieträger noch genutzt werden müssen. Entscheidend ist, dass dies hocheffizient geschieht.

Zur Person

Jan Deubig (52) ist seit 2006 Vorstand der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK). Die Anstalt des öffentlichen Rechts wird von Stadt und Landkreis Kaiserslautern sowie dem Donnersbergkreis getragen und hat sich unter seiner Leitung zu einem wichtigen Akteur in der Energieversorgung entwickelt. Für 2026 plant das Unternehmen einen Gewinn von rund 900.000 Euro bei einer Bilanzsumme von etwa 107 Millionen Euro. Der Diplom-Ingenieur engagiert sich ehrenamtlich als stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Stoffspezifische Abfallbehandlung, als stellvertretender Vorsitzender der Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber sowie als stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der Zukunftsregion Westpfalz. Deubig lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Kaiserslautern.

Zur Sache

Am Sonntag, 31. Mai, 10 bis 18 Uhr, lädt die ZAK ins Kapiteltal zum Erlebnistag ein. Vom Parkplatz Schweinsdell aus verkehrt ein Shuttle.