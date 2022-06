Von Brahms bis Wagner, Haydn und Mozart mittendrin: Im Musikerviertel geben sich nicht nur die klassischen Komponisten ein Stelldichein. Es ist auch heute noch Treffpunkt für Musiker und Nachtschwärmer. Alternative Kultur ist hier ebenso zu finden wie schöne, alte Gebäude. Aber auch modernes Wohnen.

Er ist im Musikerviertel aufgewachsen, seit 17 Jahren wieder da: Andreas Fillibeck, Autor, Satiriker und RHEINPFALZ-Mitarbeiter seit über 30 Jahren, wohnt nicht nur hier, er kennt auch die Szene sehr gut. „Früher war das Viertel ganz anders“, betont er. Früher, das war, als die ersten Kneipen für Studenten in Kaiserslautern eröffneten. Smile - später Wladi Rockstock -, Thing und Pille lauten die Namen, die damaligen Kneipengängern spontan einfallen. In diesem „Idiotendreieck“ hätten sich alle getroffen, weiß Fillibeck. Und er erinnert sich noch, dass in der Pille - liebevoll im Ambiente einer alten Apotheke in der Glockenstraße eingerichtet - der Schoppen Bier 1,40 Mark gekostet habe. „Es war aber auch die Zeit der Drogen“, will er die Vergangenheit nicht verklären. Auf offener Straße seien den jungen Leuten in den siebziger Jahren harte Drogen angeboten worden, er kenne einige, die deswegen ihr Leben gelassen hätten.

Die alten Kneipen sind verschwunden

Heute gibt es die meisten der alten Kneipen nicht mehr. Einzig das alteingesessene Glockencafé hat überlebt - unter neuer Führung und mit kleinem Kulturprogramm. Doch es ist auch viel Neues entstanden. „Im Musikerviertel leben viele Kunstschaffende“, weiß Fillibeck, der selbst zur Szene gehört. Wenn er im Sommer in seinem Hof sitze, höre er immer mal wieder jemanden, der ein Instrument spiele. Die Lage sei sehr begehrt - zentral, nicht weit weg vom Hauptbahnhof, trotzdem ruhig. Die Gebäude gruppieren sich häufig um ein Hofgeviert mit Gärten. Die Häuser sind meist bis etwa zum Jahr 1900 gebaut, viele sind trotz der Fliegerangriffe auf Kaiserslautern im Zweiten Weltkrieg erhalten geblieben, wurden renoviert oder zumindest gestrichen.

In den vergangenen Jahren hat sich in Sachen Kultur im Viertel einiges getan. Zu nennen ist beispielsweise amWebEnd, ein Künstlertreff in der Richard-Wagner-Straße. Jeden Donnerstagabend ist hier Treffpunkt, „da sitzen bei schönem Wetter die Leute auf der Straße und vom Benderhof hört man die Klänge der Jazz-Session“, schwärmt Fillibeck. Jene Kultkneipe drohte geschlossen zu werden, bis sich eine Genossenschaft aus Stammgästen und ehemaligen Mitarbeitern gründete. So konnte die Institution erhalten werden.

Ein Kleinod: der Salon Schmitt

Zu einem Kleinod ist auch ein ehemaliger Friseursalon in der Pirmasenser Straße geworden: der Salon Schmitt. Seit 2015 finden in dem Musikclub und Kulturtreff regelmäßig Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und anderes statt. Viele ehemalige Geschäfte wurden umgewidmet - beispielsweise die Metzgerei Speyerer in der Glockenstraße, die heute einen Italiener beherbergt.

Die Baumstraße zweigt von der Glockenstraße ab, nach ein paar Schritten trifft man auf einen Spielplatz. Immer wieder sind mehr oder weniger liebevoll renovierte Häuser zu entdecken. Und Hinterhöfe, die zu Wohlfühl-Oasen umgestaltet wurden. In der Weberstraße, wo einst das Smile war, wird gerade renoviert. Ein paar Meter weiter lässt ein altes Haus von 1901 staunen, das laut Inschrift 1979 renoviert wurde. Hier wohnt offensichtlich ein eingeschworener FCK-Fan.

Bars und Striptease-Lokale gab es früher auch

Im Musikerviertel gab es früher auch etliche Bars und Striptease-Lokale. Davon sind nur noch wenige übrig geblieben. Bei unserem Besuch gerade gesperrt ist die Beethovenstraße, es laufen Kanalarbeiten. Die Durchgangsstraßen werden nach und nach verkehrsberuhigt ausgebaut. Keinen guten Eindruck macht die kleine Grünanlage Ecke Brahms- und Richard-Wagner-Straße: hier dominieren Autos und Müllcontainer. Nur wenige Meter entfernt ist eine kleine Weinhandlung zu entdecken.

Die Richard-Wagner-Straße hinab und in die Fußgängerzone Pirmasenser Straße hinein geht es nach ein paar Minuten wieder zurück in die Glockenstraße. An der Ecke ist aus einem ehemaligen Geschäft ein originelles Café entstanden - „ein neuer Treffpunkt samstags“, weiß Fillibeck.

In der Glockenstraße stehen nebeneinander neu entstandene Gebäude mit Eigentumswohnungen, die dem Vernehmen nach teuer gehandelt werden, und alte Häuser, die teils bestens in Schuss sind, während andere dringend mal einen Anstrich benötigten. Auch sind viele mit Graffitis verunziert. Vor einem besonders heruntergekommenen Haus wird eine ältere Dame auf die neugierigen Besucher aufmerksam. Sie beklagt, dass viele Besitzer gar kein Gefühl für die Schönheit der alten Häuser hätten.

In der Mozartstraße war früher ebenfalls eine besonders bei jungen Leuten beliebte, urige Kneipe, heute ist dort ein französisches Restaurant zu finden. Daneben trägt eine Bar mit Spätkauf den Namen des Salzburger Musikers und Komponisten. Die Luxstraße ein paar Meter weiter ist winzig, ihr Name wahrscheinlich auch nicht jedem alteingesessenen Lauterer bekannt. Gegenüber geht es in die Helenenstraße, auch als „Helenegässje“ bekannt. Hier wird es wieder nostalgisch: „Im Helenstübchen haben wir früher Karten gespielt. Die alten Stammgäste haben erst komisch geguckt: Was wollen denn die jungen Kerle hier“, erinnert sich Andreas Fillibeck. Auch den Namen der damaligen Wirtin weiß er noch. Heute ist in dem Gebäude eine Ferienwohnung untergebracht, wie ein Schild an der Tür zeigt. Daneben, in einem alten Geschäftshaus, hatten jahrelang die zahlreichen Portugiesen in Kaiserslautern ihr Domizil. Dort gab es an bestimmten Tagen frischen Fisch zu essen - und so manche Fußballmeisterschaft wurde gefeiert.

Ein sechseckiger Bau sorgt für Veränderungen

Ein Gebäude, welches das Musikerviertel stark verändert und sicher mit zu seinem Aufschwung beigetragen hat, steht zwischen Brahms-, Beethoven- und Haydnstraße: ein sechseckiger Bau mit begrüntem Innenhof, darunter eine Tiefgarage. Mit initiiert hat ihn Professor Gerhard Steinebach. Ab 1992 hätten sich 16 Architekten und jeweils ein Bauherr zusammengeschlossen, um das Großprojekt zu verwirklichen, erzählt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Früher war dort die Papierfabrik Schmidt gewesen - in Lautern auch als „Tuddephilipp“ bekannt. Das Gelände gehörte der Stadt, beherbergte Werkstätten und das Lager des Pfalztheaters und sollte neu genutzt werden. Trotz Konkurrenz von einer Versicherungsgesellschaft habe sich die Baugemeinschaft durchgesetzt - mit 16 Beteiligten, die alle persönlich hafteten. Gemeinschaftlich gebaut wurde eine Tiefgarage mit begrüntem Deck, der Rest sind einzelne Häuser. Im Juli 1994 zogen die ersten Parteien ein. 64 Wohnungen sind entstanden, überwiegend Eigentumswohnungen, die teilweise vermietet sind. Stadtplaner Steinebach hat hier Büro und Wohnung - für ihn eine ideale Lösung. Das Interesse an den Wohnungen sei groß. Steinebach betont, der Bau sei stark nach innen orientiert, dass die Schlafzimmer in der Regel auch innen liegen, garantiere „absolute Ruhe“. Auch etliche Praxen und Büros haben sich hier niedergelassen.

Heute laufen die Straßen anders

Nach der Fertigstellung des Gebäudekomplexes wurde die Straßenführung von der Schumannstraße her geändert, zur Pirmasenser Straße hin entstand der Musikerplatz. Er wurde mit Pollern versehen, damit keine Autos durchfahren können. Gegenüber liegen eine Kaffeerösterei und ein Atelier. Auf dem Musikerplatz sollte nach Angaben Steinebachs zunächst ein Brunnen mit einem Orchester entstehen. Das Vorhaben zerschlug sich, stattdessen kam der „Galaktische Baum“ dorthin, der zuvor vor der Kreissparkasse in der Fackelstraße gestanden hatte.

Steinebach gefällt das Leben im „Ausgehviertel“. Anfangs hätten in dem Gebäudekomplex viele Familien gewohnt, heute seien es meist Ältere. Auch drumherum würden viele Gebäude gekauft und instand gesetzt - es gebe eine starke Entwicklung.