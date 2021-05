Axel Stähler übernahm 1985 den familiengeführten Schreibwarenladen Goss. Seither hat sich das Geschäft neben dem Altstadtparkhaus zu einer wichtigen Anlaufstelle für Schul- und Bürobedarf entwickelt. Dabei begann die Geschichte des Traditionsbetriebs vor 200 Jahren ganz anders.

Abseits der Fußgängerzone, etwas versteckt in einer ruhigen Seitenstraße, liegt der Laden mit den markant grünen Fensterrahmen. Die großen Glasfronten mit dem Logo „Goss“ offenbaren, was es auf 200 Quadratmetern Verkaufsfläche zu entdecken gibt: Allerlei Zeichenmaterial, Schulutensilien, Bücher und Geschenkartikel. Zwischen Hausaufgabenheften, Tonkarton und fein säuberlich aufgereihten Füllfederhaltern steht Inhaber Axel Stähler und erklärt einer Kundin den Unterschied zwischen den angebotenen Kieserblock-Varianten.

Einst Druckerei und Werkstatt

„Mein Beruf macht mir Spaß, weil es eine produktreiche Branche ist. Es gibt immer etwas Neues“, sagt der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann, 35 Jahre nachdem er den elterlichen Betrieb in dritter Generation übernommen hat. Geplant hatte er das als Jugendlicher, der ab und an aushalf, nicht, gesteht Stähler: „Es hat sich so ergeben.“

Das Schreibwarengeschäft kann auf eine 200 Jahre alte Geschichte zurückblicken: „Ursprünglich hat alles mit einer Druckerei begonnen, in der unter anderem Journale für Kassen hergestellt wurden.“ Später heiratete Stählers Großvater in die Unternehmerfamilie ein, übernahm das Geschäft und erweiterte das Angebot. In der ganzen Pfalz verkaufte und stellte das Traditionsgeschäft Zeichenanlagen für Ingenieure und Architekten auf. Nach dem im Wandel der Zeit Lichtpauspapier und Zeichentechnik aus der Mode gerieten, wandelte sich das Familienunternehmen zum Werkstattbetrieb für Kopiergeräte mit 30 Angestellten.

400 verschiedene Ranzenmodelle

Mittlerweile hat sich der 55-Jährige, der von einer Aushilfe unterstützt wird, auf Büro- und Schulbedarf und ausgefallene Geschenkartikel spezialisiert. Stähler: „Das Sortiment hat sich gewandelt. Die Zeichentechnikprodukte sind regelrecht ausgestorben, dafür gab es früher nur zwei Schulranzenmarken.“ Heute kann er seinen Kunden weit über 400 verschiedene Modelle zur Verfügung stellen. Damit habe er im Umkreis von 60 Kilometern die größte Auswahl an Schulranzen von namhaften Fabrikanten.

Dabei legt er großen Wert auf eine ausführliche Beratung. Denn der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann weiß: Kinderrücken ist nicht gleich Kinderrücken. So variierten Gurte und Polster von Hersteller zu Hersteller. „Auf die Anforderungen, wie die Länge des Schulweges und den Körperbau des Kindes , kommt es an.“

Nachhaltigkeit ist ein Thema

Geht ein Ranzen während des Schulalltags einmal kaputt, ist Stähler ebenfalls Ansprechpartner. Er bietet für die Zeit der Reparatur sogar einen Leihranzen an: „So ist man nach dem Kauf auf der sicheren Seite, falls mal etwas nicht so ist, wie es sein sollte.“ Denn vom Wegwerfen hält der gebürtige Kaiserslauterer nicht viel. „Ich lege Wert auf Nachhaltigkeit.“ Damit die CO 2 -Belastung gering gehalten werde, achte er darauf, Produkte von Herstellern anzubieten, die in Deutschland sitzen.

Dieser Gedanke spiegelt sich ebenfalls bei dem im Sommer angebotenen Schulbuchservice wider. Dann können Eltern die Bücherlisten ihrer Kinder im Schreibwarengeschäft abgeben. „Wir arbeiten die Liste für den Kunden komplett Stück für Stück ab - egal, ob es sich um Schulheft, Pinsel oder Umschlag handelt.“

Dabei befinden sich vor allem die passgenauen Kunststoff-Umschläge in einem Recycling-Kreislauf und werden aus PET-Flaschen hergestellt. Die Abfälle der zugeschnittenen Umschlaghüllen wandern laut Stähler vom Laden zurück ins Werk. Dort werden wieder neue Umschläge daraus gefertigt.

Für Firmenkunden bietet Schreibwaren Goss außerdem einen deutschlandweiten Lieferservice an. Über ein Zentrallager könne bestellte Ware binnen 24 Stunden zugestellt werden. „Was wir nicht vor Ort im Laden haben, können wir in der Regel besorgen“, versichert Stähler auch Privatkunden.

„Stadt bietet große Vielfalt“

Allerdings habe sich vor allem während der Corona-Pandemie bemerkbar gemacht, dass Menschen verstärkt auf den Onlinehandel setzen, klagt der Geschäftsmann. Er beobachtet: „Es traut sich ja kaum noch einer in die Stadt.“ Oder viele kauften lieber „billig im Supermarkt“ als im Fachhandel. Tatsächlich günstiger seien die Angebote dort seiner Einschätzung nach nur selten. „Wir versuchen ein faires und vernünftiges Preisleistungsverhältnis zu bieten.“

Den Standort Kaiserslautern bewertet der Unternehmer aufgrund seiner kurzen Wege als „besonders sympathisch“. Die Möglichkeit, unterwegs alles schnell erledigen zu können, und die Produktvielfalt sprechen sehr für die Stadt. „Man kann hier ohne großen Aufwand seinen Bedarf aus allen Sortimenten in einer relativ überschaubaren Reichweite decken.“

Allerdings bedauert er die abgeschiedene Lage seines Geschäfts: „Natürlich wäre man in der Fußgängerzone mehr präsent und würde weniger in Vergessenheit geraten.“ Wegen der hohen Mieten sei er allerdings gezwungen auszuweichen. Stähler trägt es mit Fassung: „So sind wir eben ein Zielstandort, wo die Leute hingehen, weil sie woanders nicht das bekommen, was sie suchen.“