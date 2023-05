Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einer Offenlegung der Lauter sieht Detlef Kurth, Professor für Stadtplanung an der Technischen Universität Kaiserslautern, große Vorteile. Nicht nur was den Kühleffekt angeht.

Früher war Kaiserslautern eine wasserreiche Stadt. Erfrischender Gedanke, wenn die Temperatur im Sommer mal wieder in die Höhe schießt. Das Stadtbild von Kaiserslautern war in der