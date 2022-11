Was am Dienstag in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wichtig war.

Wohnraum ist in Kaiserslautern gerade Mangelware. Vor allem für Menschen ohne oder mit geringen Einkommen und Geflüchtete. Ein Blick nach Darmstadt zeigt, wie es gelingen kann, für Abhilfe zu sorgen.

Es war schon immer sein Traum, mal am Schillerplatz ein Geschäft zu haben: Julian Constantin Lanzer hat ihn sich jetzt mit Ehefrau Lara Sophia erfüllt: „Tante Emma Café und Späti“ ist seit kurzem geöffnet. Ein neuer gastronomischer Betrieb mit ausgefallenem Konzept, der zur Belebung des Platzes beitragen soll.

Eine Jugendstrafkammer des Landgerichts Kaiserslautern verurteilte am Dienstag einen 20-jährigen Heranwachsenden wegen Totschlags, gefährlicher Körperverletzung unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, sowie unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes, unter Einbeziehung zweier Vorverurteilungen, zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren und drei Monaten.

Seit Freitag läuft in Kaiserslautern die E-Scooter-Kontrollwoche. Für das Wochenende zogen die Teams der Polizeiinspektionen 1 und 2 in Kaiserslautern Bilanz.

Wie könnte das Gelände von Ideal Automotive künftig einmal aussehen? Darum drehte sich in Otterberg eine Bürgerwerkstatt. Erste Impulse und Ideen wurden vorgetragen.

Der abgebrannte Penny-Markt an der Kaiserstraße in Bruchmühlbach öffnet nach mehreren Monaten Bauzeit demnächst wieder seine Türen.

Führerschein beantragen, Pass verlängern, Müllbeutel bezahlen: Wer bei der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn bei der Kasse oder beim Meldeamt etwas zu erledigen hat, muss an der Außenseite des Gebäudes an eines der Fenster kommen. Das kann nicht so bleiben, kritisieren die Grünen.