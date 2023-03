Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Krisen befördern oft wundersame Entwicklungen. So hat sich in den letzten Wochen die Lounge des Minigolfplatzes am Gelterswoog zum neuen Szene-„Hotspot“ entwickelt. Die dortigen Livekonzerte im 14-tägigen Rhythmus werden vom Publikum prima angenommen, selbst der Weg nach Hohenecken scheint da kein Hindernis darzustellen. Am Sonntag ab 15 Uhr gibt’s ein besonderes musikalisches Schmankerl: Der vor vielen Jahren nach Berlin ausgewanderte und weithin bekannte Bluesrocker Heinz Glass ist zu Gast.

Im Verein mit der Band „The K-town Foxes“ läßt Heinz Glass den Rockblues wieder aufleben und greift − wie man ihn kennt − sicher beherzt in die Saiten. Der Gitarrist