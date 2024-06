Die Tourist-Information Kaiserslautern bietet im Juli mehrere Besichtigungstouren in Kaiserslautern an. Diese gewähren einen Einblick in die Geschichte, Kultur und Kulinarik der Stadt.

Unter der Erde lauert ein Teil der Stadtgeschichte, wie die Führung „Pfalzgrafensaal & Gänge“ zeigt. Diese beginnt im Pfalzgrafensaal des ehemaligen Renaissanceschlosses und führt anschließend durch die etwa 70 Meter langen, unterirdischen Gänge. Termine sind am 3. und 17 Juli jeweils um 15 Uhr sowie am 6. Juli um 11.15 Uhr in englischer Sprache. Eine weitere historische Tour, „Des Kaisers Spuren“, findet am 6. Juli um 10.30 Uhr statt und beleuchtet die wechselvolle Geschichte der Kaiserpfalz und des Casimirschlosses.

Eine weitere Tour im Juli ist mit „Jüdische Spuren in Kaiserslautern“ betitelt. Am Mittwoch, 10. Juli, 15 Uhr, werden Teilnehmer zum Altenhof und damit zum jüdischen Ritualbad geführt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Außerdem gibt es Stopps am Synagogenplatz und am Metzgerturm. Drei Tage später, am 13. Juli, findet um 10.30 Uhr ein „Stadtrundgang“ und um 14 Uhr die Mundartführung „Kaiserslautern uff Pälzisch“ statt. Durch eine Denkmalzone im Norden der Stadt – vorbei an Villen, Bürgerhäusern und Gewerbemuseum – führt die Tour „Lauter(er) Kleinode“ am Freitag, 19. Juli, 16 Uhr. Während des zweistündigen Spaziergangs lernen Teilnehmer Prunkvolles, Pompöses und Verborgenes kennen, verspricht die Stadt. Bei „KL intensiv“ am Samstag, 20. Juli, 10.30 Uhr, geht’s ebenfalls in die unterirdischen Gänge, ehe ein kleiner Rundgang durch die Innenstadt folgt.

Für Kinder und Kulinarik-Interessierte

Auch für Kinder gibt es ein spezielles Angebot: „KL für kleine Leute – Kinderführung“ heißt die Führung am Mittwoch, 24. Juli, 14 Uhr, die sich an Kinder zwischen sieben und zehn Jahren richtet. Neu im Programm ist die Tour „Kulinarisch unterwegs in Kaiserslautern“, die am 26. Juli um 16.30 Uhr stattfindet und zeigen soll, dass die Vielfalt der Küche in der Westpfalz auch von den Franzosen, Amerikanern und Bayern geprägt ist – mit kleinen Häppchen inklusive.

Vom Kaiserbrunnen bis in die Fußgängerzone begeben sich Besucher auf die Spuren von Kaiser, König, Edelmann, Bauern und Bettelmännern. Die Führung „500 Meter Stadtgeschichte“ beginnt am Samstag, 27. Juli, 10.30 Uhr, am Kaiserbrunnen. An der Burg Hohenecken startet die gleichnamige Führung am 4. Juli um 17 Uhr. Erläutert wird die wechselvolle Geschichte der Burg von der Errichtung im 12. Jahrhundert bis zu ihrer Zerstörung 1688. Zum Abschluss des Monats gibt es die Tour „Versteckte Spuren der Lautrer Brauereigeschichte“ am 30. Juli um 17 Uhr, bei der festes Schuhwerk und eine Taschenlampe erforderlich sind.

Info

Alle Führungen beginnen vor der Tourist-Information, wenn nicht anders vermerkt. Eine Anmeldung unter der Nummer 0631 3654019 ist jeweils erforderlich.