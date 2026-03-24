Kostenlos mit dem Bus durch die Stadt: Von April bis Oktober können Bürgerinnen und Bürger anlässlich des 750. Stadtjubiläums an ausgewählten Samstagen diesen Service nutzen.

Laut Stadtverwaltung werden die Busse (Wabe 800, inklusive der Regionalbusse innerhalb der Stadtgrenzen) an jedem ersten Samstag im Monat kostenfrei nutzbar sein. Los geht es am Karsamstag, 4. April. Im Oktober gilt das Angebot aufgrund des Tags der Deutschen Einheit am zweiten Samstag, 10. Oktober. Ausgenommen ist jeweils der Nachtbus, so die Verwaltung. Mit dieser Initiative möchte die Stadt die Attraktivität der Innenstadt steigern, den Einzelhandel stärken und gleichzeitig den Verkehr sowie die Nachfrage nach Parkplätzen reduzieren. Gleichzeitig soll der kostenlose Busverkehr Menschen, die bisher selten den öffentlichen Nahverkehr nutzen, einen Anreiz bieten, den ÖPNV unverbindlich auszuprobieren, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Bereits seit 2023 bietet Kaiserslautern an Adventssamstagen kostenlosen Busverkehr im Stadtgebiet an.