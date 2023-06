Vom Apfel bis zur Zitrone, von der Aloe bis zum Zimt: Zu einer Reise in die Pflanzenwelt der Bibel lädt eine Ausstellung in der Stadtmission Kaiserslautern ein. Sie wird am Samstag, 11 Uhr, eröffnet. „Pflanzen und Früchte der Bibel“ hat Karl-Richard Albus die Ausstellung überschrieben, die er mit Robert Stephani zusammengestellt hat. „Wir machen die Pflanzen im Bild anschaulich und geben Informationen zu Herkunft und Verwendung der Pflanzen“, erklärt Albus, langjähriger ehemaliger Leiter der Stadtmission.

Die Bibel schreibe über eine wunderbare Lebenswelt mit Bäumen, Sträuchern, Blumen, Obst und Gemüse. Ein Paradiesgarten, dessen Pflanzen und Früchte die Lebensgrundlage der Menschen bildeten. Daneben zeugten Disteln und Gewächse mit Dornen von Kargheit und Bedrohlichem in der Wüste. Pflanzen beider Lebensräume seien Begleiter auf dem Weg durch das Leben. „Sie stehen in enger Beziehung zu Freude, Glück oder Liebe. Ebenso zu Schmerz, Trauer und Vergänglichkeit.“

58 Poster erklären Aussehen, Vorkommen und Botanik der Pflanzen

Hervorgegangen ist die Ausstellung aus der von Albus vor einem Jahr initiierten Reihe „Löwenzahnplus“, in deren Mittelpunkt Naturheilmittel für Körper, Seele und Geist stehen. Neben 58 Postern mit bildlichen Darstellungen und Beschreibungen sind in der Ausstellung auch einige Pflanzen „in natura“, wie Feigenbaum, Weinrebe und Christusdorn zu sehen. Jedes Poster informiert über Aussehen der Pflanzen, deren Botanik und über ihr Vorkommen in der Bibel. Pflanzen und Früchte aus den Bereichen Obstgehölze, Waldbäume, Feld und Garten, Wüste und Wasser, Heilkräuter, Gewürze und Duftstoffe bereichern den Streifzug durch die Pflanzenwelt der Bibel.

Die Ausstellung spreche jeden Bürger an, so Stephani. Wegen ihrer Bildungsinhalte seien die Schulen der Stadt zum Besuch der Ausstellung eingeladen worden. Empfehlenswert sei sie für Biologie- und Religionslehrer. Für Schüler der Grundschule und der Orientierungsstufe gibt es Arbeitsblätter zu den Postern. Öffnungszeiten bis 16. Juli: Montag bis Samstag, 10 bis 18 Uhr, Sonntag 12 bis 18 Uhr.