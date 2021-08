Fragen und Antworten: Sicherheit auf den Straßen, verlängerte Grünphasen an Ampeln für Fußgänger oder Fragen zur Pflege: Das sind nur einige der Themen, mit denen die Mitglieder des Seniorenbeirats zu tun haben. Im Oktober wird neu gewählt. Wer sind die Kandidaten? Wer wählt sie? Und was treibt die Senioren in Kaiserslautern zurzeit um?

Mit welchen Themen beschäftigt sich der Seniorenbeirat?

Es sind besonders die alltäglichen Belange der Senioren. Fehlende Helligkeit auf Straßen und das damit zusammenhängende Gefühl der Unsicherheit ist ein häufiges Thema, aber auch zu kurze Grünphasen an Ampeln für (gehbehinderte) Fußgänger werden immer wieder thematisiert. Solche Hinweise sollen in der Stadtplanung berücksichtigt werden. Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung funktioniert aus Sicht des Beirats gut. Es werde häufig schnell reagiert, beispielsweise Büsche von der Stadtbildpflege zurückgeschnitten.

Hinzu kommen Anfragen zum Thema Pflege, aber auch kleine Alltagsprobleme wie die Kündigung von Verträgen oder der Enkeltrick werden in Gesprächen an die Beiratsmitglieder herangetragen. Um fundierte Informationen liefern zu können, werden regelmäßig Referenten zu den öffentlichen Sitzungen eingeladen. Die Beiratsmitglieder sind gut mit Pflegestützpunkten, Heimen und anderen Stellen vernetzt und vermitteln an Unterstützungsangebote.

Der Seniorenbeirat organisiert darüber hinaus auch Zoobesuche, Kinonachmittage im Union oder die alle zwei Jahre stattfindende Messe „Aktiv im Alter“, um älteren Menschen ein Forum zu bieten und sie mit Informationen zu versorgen.

Wo drückt der Schuh aktuell aus Sicht der Senioren?

Ganz klar beim Thema Schwimmbad und dem damit verbundenen Anmeldevorgang. Die Seniorenbeiratsvorsitzende sieht hier Nachbesserungsbedarf, das Vorgehen diskriminiert ältere Menschen, die nicht so gut mit einem PC, Laptop oder Smartphone umgehen können, sagt sie.

Wann wird der neue Beirat gewählt?

Die Wahlen finden am Dienstag, 6. Oktober, statt, sofern es die Corona-Lage zulässt. Die Vollversammlung in der Fruchthalle beginnt um 14.30 Uhr, Einlass ist ab 13.30 Uhr. Voraussichtlich gegen 16 Uhr steht dann der neue Seniorenbeirat fest.

Welche Qualifikationen müssen die Kandidaten mitbringen?

Wichtigstes Kriterium ist das Alter. Jeder Kandidat muss mindestens 60 Jahre alt sein und in Kaiserslautern wohnen. Bewerber sollen ein Formular ausfüllen. Darüber werden die Personen dann im Amtsblatt vorgestellt. Aus dem „Bewerbungsschreiben“ ist dann auch ersichtlich mit welcher Motivation der- oder diejenige in den Beirat möchte und was er oder sie dort bewegen will. Das Formular ist erhältlich bei der Seniorenberatung der Stadtverwaltung und kann auch telefonisch (0631/365-4063 oder -2280) angefordert werden, beim Seniorenbeirat in der wöchentlichen Sprechstunde und auf der Homepage der Stadt www.kaiserslautern.de. Kurzentschlossene können ihre Kandidatur noch am Wahltag bis 15 Uhr abgeben.

Wer darf wählen?

Auch hier ist das Alter das entscheidende Kriterium. Neben Delegierten, insbesondere aus Verbänden, Vereinen, Alten- und Pflegeheimen und anderen Interessensgruppen, können alle Interessierten über 60 Jahre ihre Mitbürger wählen. Aktuell leben etwa 27.500 Menschen in Kaiserslautern, die 60 Jahre oder älter sind.

Wie nimmt der Seniorenbeirat auf die Stadtpolitik Einfluss?

Der Beirat hat ein Antragsrecht im Stadtrat. Er berät und unterstützt den Rat sowie die Ausschüsse in Bezug auf die Belange älterer Menschen. Der Seniorenbeirat versteht sich als Organ der Meinungsbildung und des Erfahrungsaustausches auf sozialem, wirtschaftlichem, kulturellem und gesellschaftspolitischem Gebiet. Es gibt mehrere Arbeitskreise, die sich beispielsweise mit „Sicherheit“, „Austausch mit anderen Seniorenbeiräten“ oder „Bildung, Freizeit und Stadtteilfesten“ beschäftigen.

Zudem bietet der Seniorenbeirat jeden Donnerstag von 10 bis 12 Uhr eine Sprechstunde im Rathaus, Zimmer 22, an und ist telefonisch über 0631/365-4408 oder per E-Mail an seniorenbeirat@kaiserslautern.de erreichbar.

Wie viele Mitglieder hat der Seniorenbeirat?

Der aktuelle Seniorenbeirat hat 13 ehrenamtliche Mitglieder, das Gremium besteht aus bis zu 20 Personen. Diese müssen mindestens 60 Jahre alt sein und ihren Erstwohnsitz in Kaiserslautern haben. Der Beirat wird in Kaiserslautern anders als in vielen Städten gewählt und nicht vom Stadtrat besetzt. Damit können sich Bürger unabhängig von Partei- oder Konfessionszugehörigkeit um die Mitarbeit bewerben. Die Wahlen finden alle fünf Jahre statt, dieses ist die siebte.