Sehr aufmerksam beobachtet der männliche Neuntöter von einem Ast aus die Umgebung. Er sitzt auf einem Baum neben der alten Bachbahn bei Siegelbach, berichtet Günther Pitschi, der das Bild aufgenommen hat. Von dieser Stelle aus hat der Vogel das angrenzende Feld voll im Blick und kann sich auf die Nahrungssuche konzentrieren. „Das ist auch dringend erforderlich, denn Familie Neuntöter hat Nachwuchs, der schon flügge ist und Nachschub braucht“, ergänzt Günther Pitschi.

Angelika Plinkert hingegen hat in ihrem Garten eine Hummel entdeckt, die sich an einer Blüte festhält. Das Bild ist abends zur Schlafenszeit entstanden – und die Hummel scheint es sich schon sehr gemütlich gemacht zu haben …

Einen alten Bekannten hat Roland Irmer im Fauthweg entdeckt. Einmal im Jahr sehe er dort einen Hirschkäfer, berichtet der Leser. Der imposante Käfer hatte eine Größe von rund acht Zentimetern, schätzt Irmer.

Mehmet Erkus schickt uns ein Bild, das seine Frau aufgenommen hat. Zu sehen sind bedrohliche Wolken über Kaiserslautern. Ihn habe das Bild sofort an ein Alien erinnert, berichtet der Leser.