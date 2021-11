Die wichtigsten Fakten rund um „alt – arm – allein“, die Kaiserslauterer Altenhilfe.

Auszeichnungen: Die Kaiserslauterer Altenhilfe „alt – arm – allein“ ist mehrfach für ihre soziale, menschliche Tätigkeit in Stadt und Region Kaiserslautern ausgezeichnet worden, darunter mit dem renommierten Hans-Rosenthal-Preis, dem Helmut-Simon-Preis der Diakonie Rheinland-Pfalz und mit dem Sonderpreis der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Ehrenamtstag im Jahr 2015.

Besuchskreis: Die Feststellung, dass ältere, bedürftige und allein stehende Menschen nicht allein materielle Hilfe benötigen, sondern auch eine intensive, regelmäßige, menschliche Betreuung und Begleitung vonnöten sind, hat zur Gründung eines Besuchskreises geführt, dem rund 50 engagierte, ehrenamtliche Menschen angehören. Der Besuchskreis wird geleitet von Marita Gies und Elisabeth Dressing.

Darüber hinaus: Der Verein „alt – arm – allein“ fördert die Geselligkeit und Gemeinschaft älterer Menschen durch verschiedene Veranstaltungen im Laufe des Jahres. Das Waldfest der Zuversicht und auch der Ausflug zur Kneispermühle bei Pirmasens prägen das beliebte Veranstaltungsprogramm. Höhepunkte der Jahresarbeit von „alt – arm – allein“ sind die Verteilung der Weihnachtspäckchen und die gemeinsame Heiligabendfeier am 24. Dezember im „Julien“ in Kaiserslautern. Coronabedingt mussten diese Veranstaltungen zuletzt ausfallen.

Finanzierung: Die Hilfeleistungen des Vereins „alt - arm - allein“ werden im Wesentlichen finanziert durch die Spenden der RHEINPFALZ-Leser, die in der Vorweihnachtszeit eingehen. Eingerichtet sind die Konten bei der Sparkasse Kaiserslautern, Konten DE58 5405 0220 0000 1188 77 sowie DE59 5405 0220 0000 3236 26, und bei der Volksbank Kaiserslautern, Konto DE10 5409 0000 0001 2199 10. „alt – arm – allein“ verausgabte im Jahr 2019 insgesamt 442.859,38 Euro, coronabedingt im Jahr 2020 325.430,79 Euro. Die Altenhilfe betreut zwischen 700 und 800 Menschen in Stadt und Landkreis Kaiserslautern, bedarfsweise oder regelmäßig. Es fallen in der Regel zwischen 800 und 900 Hilfsfälle jährlich an.

Geschäftsstelle: Dreh- und Angelpunkt der Tätigkeit von „alt – arm – allein“ ist die Geschäftsstelle des Vereins, die ihren Sitz im Mehrgenerationenhaus in der Kennelstraße 7 hat. Die Geschäftsstelle ist Anlaufpunkt für Hilfesuchende. Hier werden alle Fälle geprüft: Ist die Hilfe gerechtfertigt? Welche Hilfe kann geleistet werden? Reicht dies zur Abwendung der Not aus? Die Geschäftsstelle ist unter Telefon 0631 7500464 zu erreichen. Die Hilfe erfolgt gezielt, unbürokratisch und individuell. Leiterin des Teams von mehreren Mitarbeitern ist Sabine Paulus.

Logo: Das Erkennungszeichen von „alt – arm – allein“ sind häkelnde Hände. Sie stehen für die jahrzehntelange, von älteren Menschen erbrachte Leistung für die Gesellschaft genauso wie für die vom Verein „alt – arm – allein“ gemeinsam gestrickte Hilfe zugunsten älterer, bedürftiger und alleinstehender Menschen.

Stiftung: Die Stiftung „alt – arm – allein“ wurde von der RHEINPFALZ, der Apostelkirche und der Marienkirche im Oktober 2008 ins Leben gerufen. Der Anspruch der Stiftung ist derselbe wie der des Vereins: „Angesichts der wachsenden Nöte von armen, alten und einsamen Menschen, die Bewohner der Stadt und des Landkreises sind, Hilfe zu initiieren und anzubieten, unabhängig von Konfession und Staatsangehörigkeit der Bedürftigen“. Vorsitzender der Stiftung ist Hans-Joachim Redzimski, stellvertretende Vorsitzende Margit Schupp, Geschäftsführer Werner Stumpf. Kuratoriumsvorsitzender ist Jürgen Weber.

Verein: „alt – arm – allein“ ist eine von der RHEINPFALZ, der Apostelkirche und der Marienkirche gemeinsam getragene Altenhilfe. Sie tritt nach außen als Verein auf, der Hilfe für ältere, bedürftige und allein stehende Menschen in Stadt und Landkreis Kaiserslautern leistet. „alt – arm – allein“ wurde im November 1997 aus der Taufe gehoben. Aus einer losen Vereinigung wurde in der Folge ein Verein. Erfinder und Gründer der Aktion ist der ehemalige Kaiserslauterer RHEINPFALZ-Redaktionsleiter Hans-Joachim Redzimski.

Vorstand: An der Spitze des Vereins „alt – arm – allein“ steht ein elfköpfiger Vorstand. Vorsitzender ist Werner Stumpf, stellvertretender Vorsitzender Hans-Joachim Schulz. Weitere Vorstandsmitglieder sind Elisabeth Dressing, Jutta Falkenstein, Eduard Giebelhaus, Marita Gies, Schwester Mattäa Herrler, Margit Schupp, Maria Frank, Rolf Kirchner und Christian Clemens. Norbert Thines, der Ehrenvorsitzende des Vereins, ist in diesem Jahr verstorben. Der Vorstand befindet über alle Hilfeleistungen. Er trifft sich dazu einmal im Monat. Er wird beraten von einem Beirat, in dem die Träger des Vereins, RHEINPFALZ, Apostelkirche und Marienkirche, vertreten sind.

Wir: Wissenswertes über die Arbeit von „alt – arm – allein“ bietet vierteljährlich die von „alt – arm – allein“ herausgegebene Zeitschrift „Wir“. Sie versteht sich als Blatt für ältere Menschen in Kaiserslautern und Umgebung. Am Sonntag, 21. November, erscheint das diesjährige Weihnachtsheft, die 87. Ausgabe der Zeitschrift überhaupt. Die Zeitschrift liegt an vielen Stellen öffentlich aus. Die Redaktion der Zeitschrift liegt in den Händen von Margit Schupp.