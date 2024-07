Erst bis Enkenbach, später bis Worms führte die Nordbahnstrecke, über die die Kaiserslauterer mit dem Zug bis an den Rhein reisen konnten. Und wer auf den Zug wartet, der freut sich womöglich über eine Stärkung, dachte sich der Wirt, der am Nordbahnhof ein Gasthaus eröffnete. Der Name, der lag auf der Hand.

Die Nordbahnstrecke vom Kaiserslauterer Hauptbahnhof bis Enkenbach wurde ab 1875 betrieben. Das erste Nordbahnhofgebäude, ein einfaches Fachwerkhaus, wurde bereits 1874 während