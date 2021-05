Er kommt aus Dansenberg, geht für die Freien Wähler im Wahlkreis 44 als Direktkandidat ins Rennen und sähe seine Partei nach der Wahl gerne im Mainzer Landtag: Dominik Stihler. Was seine Kandidatur mit früheren Wahlen und der AfD zu tun hat, und was er gerne in Mainz für Kaiserslautern erreichen möchte, hat der 27-Jährige bei einem Spaziergang durch die Stadt erzählt.

Mit Wahlen kennt sich Dominik Stihler gut aus. Bei den fünf großen Wahltagen seit 2014 – zwei Kommunal-, eine Oberbürgermeister-, eine Landtags- und eine Bundestagswahl – war Stihler jeweils als Wahlhelfer im Einsatz, zweimal sogar als Wahlvorsteher. Am 14. März hat er dagegen Zeit: Da er selbst als Kandidat aufgestellt ist, darf er diesmal nicht mithelfen.

Dafür hat er im Vorfeld der Wahl einiges zu tun. Plakate kleben, Online-Diskussionen, dazu natürlich auch noch arbeiten gehen: Der Dansenberger hat Elektrotechnik an der Hochschule in Kaiserslautern studiert, arbeitet bei Wipotec und fühlt sich seiner Heimatstadt sehr verbunden. „Kaiserslautern ist liebens- und lebenswert“, findet Stihler.

Ein Hauptanliegen: Kommunaler Finanzausgleich

Die Stadt sei aber chronisch klamm, habe deshalb wenig Gestaltungsmöglichkeiten. Daher müsse das Land beim kommunalen Finanzausgleich stärker in die Pflicht genommen werden – eines seiner Hauptanliegen. „Es gibt viele Ideen, aber die scheitern oft am Geld.“

Weiter auf seiner Agenda hat er die Themen Abbau von Altschulden („Die behindern die Stadt in ihrer Entwicklung“), innere Sicherheit („Polizei und Ordnungskräfte brauchen mehr Personal“), Digitalisierung der Schulen („Durch Corona hat sich das beschleunigt, es könnte aber noch schneller gehen“). Für Kaiserslautern brennen ihm die Themen Uni-Fusion mit Landau – Stihler ist dagegen – und der Fluglärm auf den Nägeln. „Nur eine Stadt, die gesund ist, kann wachsen“, findet Stihler. Und das beginne mit der Gesundheit der Bürger, die durch den Fluglärm doch beeinträchtigt werde. Auch die Fußgängerzone müsse wiederbelebt und aufgehübscht werden, insbesondere nach dem Corona bedingten Lockdown im Einzelhandel, berichtet er beim Spaziergang durch die Innenstadt.

Seit 2014 Mitglied bei den Freien Wählern

2014 ist Stihler den Freien Wählern beigetreten. „Das habe ich Franz Rheinheimer zu verdanken“, erzählt er schmunzelnd. Der Dansenberger Ortsvorsteher habe ihn einfach mal zu einer Sitzung seiner politischen Gruppierung eingeladen. Stihler gefiel’s und er blieb. Bei den Kommunalwahlen 2019 ließ er sich für Ortsbeirat und Stadtrat aufstellen, arbeitet mittlerweile im Vorstand der Jungen Freien Wähler – der Nachwuchsorganisation – mit und ist seit vergangenem September auch Vorsitzender der Freien Wähler im Bezirk Pfalz. Mit ein Grund für sein über die Jahre gestiegenes Engagement bei den Freien Wählern sei das Erstarken der AfD im Land. „Die Freien Wähler sind eine wählbare Alternative, nicht die AfD“, findet Stihler.

Mehr Alternativen, respektive den Ausbau, wünscht sich Stihler beim Öffentlichen Personennahverkehr. Wenn mehr Menschen auf Busse und Bahn umsteigen sollen, müsse das Angebot auch attraktiv sein. Bis das so weit ist, ist Stihler selbst, wie er sagt, oft auf zwei Rädern unterwegs: mit dem Rad, oder mit der Vespa. Der Kult-Roller – er besitzt mehrere Modelle – ist sein größtes Hobby. „Bei 25 Grad, im T-Shirt, eine gemütliche Tour, dann noch ein Eis, das ist das Größte“, schwärmt er.

Der Dansenberger ist davon überzeugt, dass die Freien Wähler im März in den Mainzer Landtag einziehen werden. Er selbst möchte den Kandidaten der großen Parteien bei der Vergabe der Erststimme ein paar Stimmen abknüpfen. „Ein zweistelliges Ergebnis wäre schön.“ Und neue Erfahrungen am Wahlabend sammeln – als Kandidat. Die anderen Aspekte von Wahlen kennt Stihler ja bereits sehr gut.

Wahlkreis 44

Der Wahlkreis 44 umfasst die Stadt Kaiserslautern ohne die Ortsbezirke Dansenberg, Einsiedlerhof, Erfenbach, Erlenbach, Mölschbach, Morlautern und Siegelbach sowie ohne die ehemaligen Ortsbezirke Betzenberg und Lämmchesberg/Universitätswohnstadt.

