Einmal Tanzen, immer Tanzen. So ähnlich zeigt es sich gerade bei Bettina und Joachim Profit. Das Ehepaar ist erst seit Anfang dieses Jahres für den Tanz-Club Rot-Weiß Kaiserslautern am Start und lässt keine Trainingseinheit und mittlerweile auch kein Turnier mehr aus.

Regulär in der Senioren Klasse III D in den Standard-Tänzen unterwegs, war das Paar nach Königsbrunn zum legendären Seniorenwochenende im größten Tanzsportclub Schwabens, dem TSC Dancepoint Königsbrunn gereist. Es wurde getanzt, bis die Schuhe glimmten und es wurde ordentlich gepunktet. In ihrer eigenen Klasse, den Senioren III D, bewies das Paar, was intensives Training und vor allem was pure Tanzfreude bringt. Im Feld mit 14 Paaren tanzten sie sich an zwei Turniertagen jeweils auf den dritten Platz. Startberechtigt waren sie auch bei den Senioren II D, gingen auch hier an beiden Turniertagen aufs Parkett. Am ersten Tag tanzten sie sich gegen acht weitere Paare auf Platz drei. Am zweiten verbuchten sie den vierten Platz in dieser Klasse. Aus Königsbrunn nahm das Paar neben den drei Bronzeplätzen 31 Aufstiegspunkte mit nach Kaiserslautern. Sie sind der nächst höheren Kategorie, der Klasse C, somit ein Stück entgegengetanzt.