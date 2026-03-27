Expressive Stimmbandakrobatik bot die nigerianische Sängerin Justina Lee Brown mit ihrer Band in der Kaiserslauterer Kammgarn.

Die Begleitmusiker aus der Schweiz und Kolumbien stehen an Gitarre, Bass und Schlagzeug bereit. Die Sängerin stolziert unter Begeisterungsrufen auf die Bühne. Das Publikum weiß wohl schon, welche Qualität an musikalischem Ausdruck da auf es zukommt. Ein bassbetonter Rhythmus sorgt für gehörigen Groove, der den ausdrucksstarken Gesang mit sanft-dunklem Timbre erst recht animiert und befördert.

Dazwischen skandiert die Sängerin auch mal mit kratziger Raspelstimme. Begeisterung vom Start weg. Justina kann „ein bissel Deutsch“ und bedankt sich bei allen, die gekommen sind, um dieses „crazy Girl“ zu sehen. Ein Superfan übergibt gar einen Teddybär.

Es funzt und bitzelt vor Empathie

Nach 20 Jahre auf Tour verschwimmen die eigenen kulturellen Wurzeln etwas. Das war der Grund, dass Justina Lee Brown ein afrikanisches Album machen musste; dieses kam aber auch sehr gut bei den Blues-Fans an. So soll es an diesem Abend eine spritzige Melange aus Blues, Funk und afrikanischen Rhythmen geben. Im Titel „Crossfire“ erzittert der Blues vor der explosiven Stimmgewalt der Sängerin. Die Telecaster-Gitarre jault harmonisch in hohen Griffbrettlagen und umspielt die Gesangsmelodie. Konsequenter frenetischer Applaus. Die agile Sängerin nimmt die Bühne gerne für sich ein und fordert das Publikum zu gymnastischen Übungen und zum Sing-along heraus.

„On my Way“ funzt gehörig und verbreitet allerbeste Partylaune. Justina ist eine herausragende Sängerin und zeigt eine großartige Variation in der Artikulation. Ein Hörgenuss sondergleichen. Ein typisch hinkender Rhythmus bringt uns direkt nach Afrika. Aus dem bestuhlten Cotton Club ist längst eine Tanzparty geworden. Die Silbenrhythmik der afrikanischen Sprache tut ein Übriges.

Publikum in Wallung

Doch sie kann auch anders. Mit einer Sprache aus West-Nigeria besingt sie in einer Ballade das Thema der Vergebung. Dabei gestaltet sie die nicht vorhersehbare Melodieführung über weite Strecken ohne Unterstützung von Akkordharmonien. Im weiteren Set überrascht Justina mit dunklen Tönen aus den Tiefen des Resonanzraumes, haut rockige Ausbrüche raus inklusive expressivem Ausflippen und Fußkicks auf der Bühne. Das bringt das Publikum in Wallung.

Die abwechslungsreiche Show bringt aber auch philosophische Hinweise zum menschlichen Dasein, die sie gekonnt auf den allgegenwärtigen Alltag herunterbricht („Carry me“). Mit der Ballade und ihrem Auftreten stellt die Sängerin eine erleb- und fühlbare Verbindung zum Publikum her, während sie singend-phrasierend durch die Reihen wandelt oder sich einfach bei den Leuten dazusetzt, Hände schüttelt, umarmt. Es bitzelt überall vor Empathie!

Ein musikalisches Chamäleon

Dazu ist die Künstlerin ein musikalisches Chamäleon der Stimmbänder und Stimmritzen. Das besondere Markenzeichen ist ihre überzeugende Variationsbreite von sanft bis hart mit dem gesamten Vokalismen-Besteck, das es braucht, gepaart mit afrikanischem Gesangsstil. Das Ganze scheinbar auch improvisatorisch innerhalb der Titel angelegt. Daneben intoniert sie aber auch locker-lässig Rocknummern à la US-Sängerin Anastacia.

Zum Ende dürfen auch die drei Jungs mit solistischen Einlagen noch ein bisschen Bühnenruhm erfahren: Der Fünf-Saiten-Bass mit Slaptechnik, die Gitarre mit klar gesetzten Läufen und Riffs und der Drummer mit kernigen Rolls über die Trommelfelle. Das gesamte Konzert haben die Mucker eine harmonisch perfekte Welle der Musik geliefert, auf dem die Sängerin einen tadellosen Ritt hinlegen konnte. Besonders erwähnenswert ist der fein abgestimmte Gitarrensound, der die Stimme immer im Vordergrund lässt.

Die Zugabe ist ein letztes Sahnehäubchen: ein Appell für eine friedvolle Welt und für die Kinder. Im Duett mit der Gitarre ist eine emotional packende Stimmgewalt zu hören. Jusitina Lee Brown geht förmlich in dieser Interpretation auf, ist selbst sichtlich berührt von dem Song. Das macht auch was mit dem Publikum. Gemeinsam groovt die Band und hinterlässt ein begeistertes Publikum.