Der Standort Kaiserslautern ist ein lebhafter Wissenschaftsstandort – dieses Thema kann gar nicht häufig genug angesprochen werden. Denn selbstverständlich ist das nicht. Es braucht dazu immer wieder neue, gute Ideen, die sich in der Wissenschaftslandschaft auch gegen Konkurrenz durchsetzen können. Seit vielen Jahren schaffen es die Kaiserslauterer Forscher, das Niveau des Standorts hoch zu halten und ihre Schwerpunktthemen weiter auszubauen.

Jüngstes Beispiel ist die Erfolgsgeschichte des Leibniz-Instituts für Verbundwerkstoffe (IVW). Dort wird künftig an neuen, verbesserten Wasserstoff-Speichern geforscht, die im Kampf gegen den Klimawandel helfen sollen. Gleichzeitig halten Forschungsprojekte wie dieses den Scheinwerfer in der Wissenschaftsgemeinschaft auf Kaiserslautern gerichtet – eine positive Aufmerksamkeit, die dem Standort gut tut.

Gute Idee für gute Ideen

Denn in unserer Region gibt es viel Potenzial, viele gute Ideen und auch die Strukturen, diese umzusetzen. Wie gut die Akteure miteinander vernetzt sind, zeigt das Projekt Ideenwald-Ökosysteme, das in Kooperation mit Technischer Universität (TU) und Hochschule Kaiserslautern umgesetzt wird. Eines der Ziele ist es, die Attraktivität der Region zu erhöhen und sichtbar zu machen – damit junge Talente hier vor Ort gründen und nicht in eine der Metropolen ziehen. Dabei spielt das Team geschickt mit der Kombination aus Pfälzerwald und der kreativen Ideenwelt, die sich an TU und Hochschule entwickelt hat. Denn im „Ideenwald“ soll alles möglich sein: Nachhaltigkeit, hohe Lebensqualität in der Natur und die Möglichkeit, sich kreativ zu entfalten.

Solche Plattformen sind wichtig für kreative Köpfe aller Altersklassen. Denn gute Ideen gibt es immer wieder, nur die Hemmschwelle, sich damit auf den Markt zu wagen, ist beim ein oder anderen hoch. Da helfen ganz praktische Tipps und Erfahrungsberichte von Menschen, die diesen Schritt bereits gegangen sind. Und hiervon gibt es in Kaiserslautern so einige, sehr erfolgreiche Beispiele.

Die Angst vor dem Stillstand

Mit Blick in die nähere Zukunft stellt sich allerdings die Frage, ob die Stadt auf Dauer ihr Kapital nutzen kann. Denn um sich weiterzuentwickeln, weiter zu spezialisieren und weiter zu wachsen, braucht es eines: politischen Willen und Flächen. Zumindest letztere sind bereits jetzt Mangelware. In dieser Woche haben das Akteure aus Industrie und Wissenschaft in einem offenen Brief zur Sprache gebracht, die Angst vor einem Stillstand in der Stadt ist groß. Hier ist die Politik gefragt, gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Es kann nicht sein, dass die Entwicklung einer ganzen Region durch politische Uneinigkeiten gefährdet wird. Wissenschaft und Wirtschaft haben in den vergangenen Jahren geliefert und sind bereit, das auch künftig zu tun. Nun ist es an der Politik, das Potenzial vor Ort zu nutzen und zu pflegen. Es ist wichtig, dass die politischen Akteure den Brief ernstnehmen. Denn der gute Ruf eines Standortes ist pures Kapital.

Wissenschaft für den guten Zweck

Wie sich Wissenschaft auch für den guten Zweck einsetzen lässt, zeigt Sebastian Vollmer, der am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) und TU parallel seine Expertise in der Datenwissenschaft in Lehre und Forschung einbringt. Der junge Professor holt in diesem Jahr zum ersten Mal eine Summer School in die Stadt, bei der junge Talente aus der ganzen Welt ihr Wissen für eine gemeinnützige Sache zur Verfügung stellen. Denn während sich große Firmen kreative Ideen einkaufen können, trifft das auf ehrenamtliche Organisationen in der Regel seltener zu. Dass Sebastian Vollmer das weltweit vertretene Konzept „Data Science for Social Good“, zu Deutsch etwa: Datenwissenschaft für das Gemeinwohl, nach Kaiserslautern holt, ist ein Gewinn für die Stadt.