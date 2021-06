Vom eigenen Auto verpfiffen wurde ein 65-jähriger, der betrunken am Steuer gesessen hatte. Über das Notrufsystem seines VW ging in der Nacht zu Sonntag ein automatischer Notruf bei der Polizei ein, dass der Fahrer im Tiefenteich in Trippstadt die Polizei benötigt. Vor Ort machten die Beamten aber nur eine beschädigte Mauer und Fahrzeugteile aus, die auf einen Unfall schließen ließen. Im Tiefenteich wurde dann der stark beschädigte Wagen gefunden, aus dem der Notruf hervorging. Der Fahrer konnte in seiner Wohnung angetroffen werden – ziemlich betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab 2,34 Promille. Der 65-Jährige gab zu, den Wagen gefahren zu sein und auf dem Weg die Sandsteinmauer touchiert zu haben. Und dann wollte er wissen, wer denn überhaupt die Polizei verständigt habe. Also wurde er aufgeklärt, wer der „Zeuge“ war. Der 65-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er musste seinen Führerschein abgeben. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Tja, die moderne Technik und ihre Folgen ... rhp/zs