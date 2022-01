Voll gesperrt sein werden ab Montag, 31. Januar, die Eisenbahnstraße und ein Teil der Reuschbacher Straße in den Steinwendener Ortsteilen Weltersbach und Obermohr. Grund ist die Kanalsanierung. Während die Eisenbahnstraße auf voller Länge für den Verkehr unpassierbar sein wird, gehen die Arbeiten in der Reuschbacher Straße in zwei Abschnitten über die Bühne. Zunächst ist der Teil zwischen der Porrbacher Straße und dem Ortsausgang Richtung Reuschbach an der Reihe, ab dem 14. Februar folgt dann das Stück zwischen Moorstraße und Porrbacher Straße. Innerörtliche Umleitungen sind ausgeschildert. Vorgesehen sind jeweils maximal 14 Tage für die Arbeiten. Die ersten Sperrungen sollten also spätestens am 11. Februar wieder aufgehoben werden können.