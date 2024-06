Der Bau eines Regenrückhaltebeckens in Morlautern ist abgeschlossen. Jetzt stehen in den nächsten Monaten die Arbeiten zum Anschluss des Beckens an die Kanalisation in der Haselstraße, Otterberger Straße und Otterbacher Straße an. Das geht nicht ohne Behinderungen.

Die erste Vollsperrung steht in den nächsten drei Wochen in der Haselstraße an, danach geht in der Otterberger Straße für den Autoverkehr nichts. „Wir bemühen