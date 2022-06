Seit Dienstag laufen die Bauarbeiten zur Instandsetzung der Brücke über den Otterbach am Kreisverkehrsplatz. Das Brückenbauwerk weist Schäden im Bereich der Brückenkappen und des Fahrbahnbelags auf, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit. Die Kosten für die Beseitigung der Schäden belaufen sich voraussichtlich auf rund 21.000 Euro. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der Art der vorgesehenen Arbeiten können diese nur unter Vollsperrung der K62 im Bauwerksbereich ausgeführt werden. Die Sperrung soll bis längstens 12. Juni, 16 Uhr, dauern. Der Verkehr wird in dieser Zeit vom Kreisverkehrsplatz in Otterbach über die L389 und die L387 nach Kaiserslautern geführt. Die Umleitung ist ausgeschildert.