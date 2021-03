Eine 84-jährige Autofahrerin fährt über eine Verkehrsinsel und sorgt damit für eine einstündige Straßensperrung – so geschehen am Montagnachmittag in der Oberen Lauterstraße. Wie die Polizei berichtet, kam die Frau von ihrer Fahrspur ab, überfuhr die Insel und zwei Verkehrsschilder. Warum ist unklar. Im Gegenverkehr kam ihr Wagen zum Stehen. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und hatte eine etwa 60 Meter lange Ölspur nach sich gezogen. Die Straße musste gereinigt werden. Etwa eine Stunde lang war sie deswegen vollgesperrt. Die 84-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Unfallschaden wird von der Polizei auf mindestens 5000 Euro geschätzt.