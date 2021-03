Wegen Bauarbeiten ist seit Montagmorgen die Zufahrt auf den Betzenberg von der Barbarossastraße aus über die Kantstraße gesperrt. Die Stadtwerke arbeiten auf dem Betzenberg an der Versorgung mit Fernwärme. Die Baustelle ist in Höhe Erbsenberg eingerichtet worden. Der Betzenberg ist nur noch über den Elf-Freunde-Kreisel am Polizeipräsidium möglich. Die Busse der Linie 102 verkehren in beide Richtungen über die Bremerstraße und das Waldschlösschen. Mit Behinderungen muss gerechnet werden. Die Polizei ist informiert, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz.