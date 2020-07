Die Arbeiten zum Bau eines Fahrbahnteilers an der Landesstraße 395 in Kindsbach dauern etwas länger als geplant. „Wegen der erforderlichen Verlegung der Wasserleitung im Untergrund wird sich die Fertigstellung leider etwas verzögern“, gibt Richard Lutz, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Kaiserslautern, auf Anfrage Auskunft zum Stand der Dinge. Bis Ende der Woche soll die Asphaltschicht auf der Kaiserstraße aufgebracht sein. „Die neue Fahrbahndecke muss anschließend noch auskühlen, was sich wegen der prognostizierten heißen Temperaturen über das Wochenende hinziehen wird.“ In der neuen Woche müssten dann noch Restarbeiten erledigt werden, sagt Lutz. „Ab spätestens Mitte nächster Woche soll der Verkehr wieder fließen. Allerdings unter Ampelregelung, da an den Seitenbereichen noch gearbeitet wird.“ Ursprünglich sollte die Vollsperrung, die Autofahrer zum Umweg über die A6 zwingt, Ende dieser Woche aufgehoben werden.