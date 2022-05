Von Mittwoch, 11. Mai, bis voraussichtlich 20. Mai lässt die Stadtbildpflege Kaiserslautern in der Bachstraße – der Verbindung zwischen Kanal- und Fröbelstraße – Asphaltarbeiten ausführen, um die dortige Fahrbahnsenke großflächig auszubessern. Die Straßenarbeiten finden in Höhe der Hausnummer 3 statt, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Bachstraße ist während der gesamten Bauarbeiten voll gesperrt, so dass alle Verkehrsteilnehmer die Baustelle über die angrenzenden Straßen umfahren müssen. Nur Anwohnerinnen und Anwohner können die Straße weiterhin befahren. Für Fußgänger bestehen keine Einschränkungen.