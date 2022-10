Die für dieses Wochenende geplante Sperrung des Teilabschnitts der A63 zwischen der Anschlussstelle Sembach und dem Autobahndreieck Kaiserslautern in Fahrtrichtung Saarbrücken ist verschoben worden. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt.

Jetzt ist geplant, dass die Arbeiten am Freitagabend, 21. Oktober, ab 19 Uhr beginnen und bis Sonntagmittag, 23. Oktober, gegen 15 Uhr abgeschlossen sind. Voraussetzung sind trockene Witterungsverhältnisse. Die Bauarbeiten waren wegen des schlechten Wetters verschoben worden. Für die Arbeiten muss die Autobahn voll gesperrt werden. Es sei nicht möglich, den Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeizuführen. Die Fahrbahn in Richtung Mainz wird von der Sperrung nicht betroffen sein. Der Verkehr wird in Richtung Saarbrücken ab Sembach über Mehlingen mit dem Ziel Kaiserslautern-Centrum umgeleitet.