Der Barbarossaring und die August-Hermann-Straße bekommen ab Dienstag, 19. Juli, stellenweise eine neue Asphaltdeckschicht. Die Arbeiten laufen unter Vollsperrung für voraussichtlich zehn Tage – Zufahrten bleiben offen.

Im Barbarossaring an der Einfahrt zu Penny und zur Esso-Tankstelle sowie der Einmündung zur Fischerstraße und in der August-Hermann-Straße wird die Straßendecke neu asphaltiert. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, erfolgen die Arbeiten unter Vollsperrung bis voraussichtlich, Freitag, 29. Juli. Während der gesamten Maßnahme sind die Zufahrten zu Penny und zur Tankstelle über die Altenwoogstraße beziehungsweise den Barbarossaring gewährleistet. Die Zufahrt zum Messeplatz erfolgt während der Arbeiten über die Fischerstraße. Die Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert, so die Verwaltung.