Ab Mittwoch wird der Knotenpunkt Spittelstraße/Martin-Luther-Straße voll gesperrt. Dadurch sollen die Arbeiten schneller erledigt werden. Anfang Mai soll alles fertig sein.

Ursprünglich lautete das Ziel, Ende 2025 die Baustelle in der Stadtmitte abgeschlossen zu haben. Doch unvorhergesehene Arbeiten an den Fernwärmeleitungen machten diesen Plan bereits im Herbst vergangenen Jahres zunichte. Nun kamen weitere Faktoren hinzu, die die Arbeiten verzögerten. „Die schlechte Witterung mit Kälte und Nässe, teils Schnee“, zählt Sebastian Staab, Leiter des Referats Tiefbau, erste Gründe auf. Dann stießen die Arbeiter noch auf „eine undichte Wasserleitung der SWK, die komplett erneuert werden musste“, fährt Staab fort. „Und bei einem Kanal der Stadtentwässerung in drei Metern Tiefe stellte sich heraus, dass die Hausanschlüsse alle neu gemacht werden müssen.“

Um zum Stadtjubiläum nicht noch länger eine Großbaustelle mitten in der City zu haben, entschloss sich die Stadt, die Arbeiten zu forcieren. „Wir wollen die Zeit aufholen“, erklärt Staab. „Die Baufirma verstärkt das Personal, und bei einer Vollsperrung kann viel leichter gearbeitet werden.“ Die Kosten erhöhen sich deswegen aber nicht, betont er sofort. „Das Personal wird nur auf weniger Zeit verteilt.“

Die Bauarbeiten sind noch in vollem Gange. Und werden nun beschleunigt, um Zeit aufzuholen. Foto: Gundula Zilm

Zehn Millionen Euro sind insgesamt für die Neugestaltung der Stadtmitte – eine Fläche von 20.000 Quadratmetern – verplant. 90 Prozent Förderung gab es für den städtischen Anteil aus dem Programm „Aktive Stadtzentren“ von Bund und Land. Ab dem zweiten Bauabschnitt in der Burgstraße sind es nur noch 65 Prozent. Die Arbeiten in der Spittel- und Martin-Luther-Straße sind der dritte und letzte Bauabschnitt.

Baufirma und Verkehrsbetriebe ziehen mit am Strang

Ebenso dankbar wie der Baufirma Horn ist er auch den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke. „Die ziehen mit am Strang, Leiter Boris Flesch hat sofort zugesagt.“ Der Aufwand ist nicht gering, denn „die Fahrpläne mussten komplett geändert werden“, erkennt er an.

Gesperrt wird die Strecke „von der Spittelstraße in Höhe Kanalstraße bis vor die Unionstraße in der Martin-Luther-Straße“, erläutert Projektleiter Jörg Riedinger von der Stadt. Um die Zufahrt zum Saks-Hotel zu gewährleisten, bleibt dieses Stück der Spittelstraße offen. Eingerichtet wird die Sperrung „im Laufe des Mittwochvormittag, so dass der morgendliche Berufsverkehr noch durchkommt“.

Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt großräumig, „über den Hilgardring – wegen der Breite der Straße. Möglich wäre auch eine kürzere Umleitungsstrecke, aber dort ist die Gefahr, dass der Verkehr steckenbleibt.“ Ortskundige werden sich sowieso ihre Strecke suchen, schiebt Riedinger hinterher. „Für Anlieger ist jederzeit der Zugang gewährleistet“, betont er, ebenso wie für Rettungsfahrzeuge die Durchfahrt. „Und dann sind zwei Wochen Osterferien, in denen sich der Verkehr einpendeln kann.“

Im April soll auch noch die Radspur in der Burgstraße rot markiert werden

Mit Abschluss der Bauarbeiten wird die Vollsperrung aufgehoben, Anfang Mai soll dann alles erledigt sein. Auch die rote Markierung der Radspur in der Burgstraße, die zum Ende vergangenen Jahres wegen der Witterung nicht mehr ausgeführt wurde, zusammen mit „kleineren Markierungsarbeiten soll noch erledigt werden“, bestätigt Staab, „voraussichtlich Anfang April.“

Die Verkehrsbetriebe der SWK mussten auf die Schnelle etliche Linien umlegen. „Betroffen sind vor allem die Linien 101 und 113“, erläutert Klemens Strey, der stellvertretende SWK-Bereichsleiter. „Die Haltestelle am Schillerplatz wird um ungefähr 50 Meter vor die Einmündung der Schneiderstraße zurückverlegt, damit die Busse dann rechts über die Schneiderstraße und weiter über die Karl-Marx-Straße wieder auf die Ost-West-Achse in Richtung Messeplatz kommen.“

Verspätungen der umgeleiteten Busse werden kaum vermeidbar sein

In Gegenrichtung fahren die Busse von der Fischerstraße aus rechts über Friedrich- und Salzstraße durch die Altstadt zur Stadtmitte. Dort hält der Bus nicht mehr in der Maxstraße, sondern, zusammen mit der Linie 114, am Bussteig „Rathaus A“ in der Burgstraße. Gleichzeitig wird auch die Linie 113 von der Maxstraße zum Steig „Rathaus B“ verlegt. Die Haltestelle Stiftsplatz entfällt während der Sperrung.

Die Umleitungswege sind „für uns neu und sicher verspätungsanfällig“, weiß Boris Flesch und bittet deshalb die Fahrgäste um etwas Geduld. Doch er richtet den Blick nach vorn: „Wenn auf der Baustelle alles glatt läuft, können unsere Fahrgäste und vor allem auch unsere Fahrerinnen und Fahrer am 3. Mai aufatmen. Alle geplanten Linienwege und Haltestellen sollten dann endgültig fertig sein.“

Dem stimmt die Stadt zu. „Wir geben Gas!“, verspricht Riedinger, das Stadtjubiläum fest im Blick. Ebenso wie Staab, der ergänzt: „Auch die Baustelle Trippstadter Straße wird dann fertig sein“, so dass keine Großbaustelle mehr die Feierlichkeiten trübt.