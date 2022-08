In der vergangenen Saison konnte nach langen Jahren wieder ein reines Herrenteam des VfB Weilerbach unter dem Namen SG Westpfalz II in der untersten Klasse, der Bezirksklasse, angemeldet werden. Am Ende feierte es die Meisterschaft und bereitet sich jetzt auf die neue Runde vor.

Die Zusammensetzung des Teams war bunt gemischt, neben einigen Routiniers, die schon höherklassige Erfahrung gesammelt haben, waren auch etliche Akteure dabei, die erstmals im aktiven Bereich mitspielten.

Von Beginn an dominierte der VfB die Liga und hatte bei den Ligaspielen keinerlei Probleme, die Gegner klar zu besiegen. Im gesamten Verlauf gab die Mannschaft nur zwei Sätze ab. Auch in den anschließenden Play-off-Spielen gab sich der VfB keine Blöße und sicherte sich ungeschlagen den Meistertitel.

So geht es weiter

Inzwischen hat die Vorbereitung für die kommende Saison begonnen, in der Weilerbach sich den schweren Aufgaben in der Pfalzliga stellen will. Der VfB trifft auf viele erfahrene Mannschaften. Wie im vergangenen Jahr gibt es zwei geteilte Klassen mit anschließenden Play-off-Spielen. Das erste Ziel ist es, einen Platz zu erreichen, der keine Abstiegsspiele beinhaltet.

Testspiele sind bereits geplant. Der VfB hält seine Fans darüber auf seinem Instagram-Kanal unter http://instagram.com/sg_westpfalz_herren auf dem Laufenden.

Für den VfB spielten: Birk Schwarzer, Eric Walter, Peter Oehmig, Tobias Romann, Adrian Espen und Julian Vollmar, Daniel Vollmar, Timo Mang, Philipp Gaulrapp, Jannes Rößler, Jan Komnik, Trainer Martin Espen. Ausgeholfen haben coronabedingt Andreas Espen und Jochen Zimmermann