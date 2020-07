Von Peter Knick

Die Volleyballdamen des SV Steinwenden waren über viele Jahre das Aushängeschild ihres Vereins. In ihren Heimspielen begeisterten sie ihre Fans mit leidenschaftlichem Volleyball. Jetzt zieht der SVS die Mannschaft aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland zurück und lässt sie in der nächsten Saison in der Landesliga antreten.

Obgleich es kein Geheimnis war, dass die talentierten Spielerinnen des SVS auch von anderen Klubs begehrt und umworben wurden, traf es den SVS doch wie ein unerwarteter Schlag, als sechs Spielerinnen der ersten Mannschaft erklärten, Steinwenden verlassen und in der kommenden Saison für andere Vereine spielen zu wollen. Verabschiedet hat sich auch der Trainer Hans-Jörg Kersten, der in Freisen das Amt des Co-Trainers übernimmt, wo drei Spielerinnen hinwechseln.

Doch es geht weiter beim SVS. Die Nachfolge von Kersten tritt Jochen Zimmermann an, der bisher die zweite Mannschaft coachte. In der Landesliga wird das Damenteam nicht mehr unter dem Namen SV Steinwenden antreten, sondern als SG Westpfalz.