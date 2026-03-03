Bei der Ballnacht „Tanzen hilft“ war die Tanzfläche von Anfang an voll. Die Fruchthalle war ausverkauft. Die Präsidentin des Rotary Clubs Kaiserslautern, Ute Fenkner-Gies, schien sichtlich gerührt angesichts so vieler Besucher. Im vergangenen Jahr kamen bei der Ballnacht für den guten Zweck Spenden in Höhe von 7.500 Euro pro Institution zusammen – insgesamt 22.500 Euro. Fenkner-Gies hofft, diese Summe übertreffen zu können, damit auch in diesem Jahr die begünstigten Organisationen – Hospizverein Kaiserslautern, Gemeinsam gegen sexualisierte Gewalt (Frauennotruf KL), Kulturwerk Pfaff – kräftig profitieren können. „Tanzen ist ja nicht so mein Ding“, sagte die Präsidentin und suchte doch den Weg auf die Tanzfläche. Ein tolles Rahmenprogramm, eine Fotobox für lustige Erinnerungsfotos, viele Tänzer, eine Band und ein DJ sowie eine Tombola sorgten für einen gelungenen Abend.