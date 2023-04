Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Winter zieht sich, und Corona bremst so ziemlich alles. Jochen Wiehn aus Linden richtet den Blick trotzdem nach vorne. Steckt doch der Kanu-Weltmeister mitten in der Vorbereitung auf das Wettkampfjahr, trainiert in der Türkei, musste schon mal in Quarantäne und hat ein festes Ziel: Der 20-Jährige will sich erneut in der U23 beweisen.

Rückblick ins Jahr 2019. Mitten in Linden steigt ein kleines Volksfest. Die Ortschaft steht Kopf, die Kanuten vom Gelterswoog sowieso. Gefeiert wird der frisch gekürte Juniorenweltmeister Jochen